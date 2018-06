Kunisová se pochlubila rostoucím bříškem, svatba bude až po porodu

Kunisová se rostoucím bříškem pochlubila na premiéře filmu Third Person v New Yorku. Na sobě měla krátké černé saténové šaty, které těhotenské křivky jen jemně zahalovaly.

Kdy přijde dítě na svět, zatím není jasné, ale herečka nedávno prohlásila, že chce rodit přirozeně (více zde). Brunetka si na svatbu bude muset nejspíš počkat.

"Neplánují svatbu předtím, než se dítě narodí. Mají teď toho hodně," cituje známého páru magazín EOnline.

Kutcher a Kunisová se zasnoubili na počátku tohoto roku. Potkali se v devadesátých letech při natáčení seriálu Zlatá sedmdesátá a herečka prozradila, že Ashton Kutcher byl první muž, kterého tehdy jako teenagerka políbila.

"Já jsem si tehdy říkala: Ježíši, ten je tak sexy, je to model Calvina Kleina! Byla jsem tak nervózní a cítila se tak divně. Byl mým největším idolem," prohlásila Kunisová.

Kutcher na první pusu s ní vzpomíná jinak. "Jsem první chlap, kterého políbila? Panebože, to jsem netušil! Jsem tak rád, že jsem to nevěděl, protože by mě to příšerně vystresovalo. Byl jsem tak nervózní. Hrála dost dobře. Vypadala, že to dělala už mockrát. Já jsem byl tím, koho šimrali motýlci v žaludku," svěřil se herec magazínu People.

Demi Moore a Ashton Kutcher Macaulay Culkin a Mila Kunisová

Kutcher a Kunisová se opět začali vídat na konci roku 2011. Oficiálně spolu začali randit v dubnu 2012, půl roku poté, co se herec rozešel s první manželkou Demi Moore, s níž dva roky procházel rozvodovým řízením a dohadováním o majetek. Soud jejich manželství ukončil loni v listopadu.

Kunisová předtím osm let chodila s kolegou Macaulay Culkinem, s nímž se rozešla na začátku roku 2011.