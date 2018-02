Mikolas Josef: Nejvíc hraji na klávesnici od počítače

Už během studií nafotil kampaň pro Pradu v Miláně a měl nespočet dalších nabídek, rozjetou kariéru modela však opustil. „Nelíbilo se mi to prostředí. Vydržel jsem to rok a přestal jsem modeling dělat. Není to nic pro mě,“ přiznal Mikolas, který však módu rád má.

Skvěle mu to ladilo i na Českém plese, kam ho doprovodila maminka. „Přítelkyni nemám a chtěl jsem začít objevovat kouzlo plesů, proto jsme šli spolu,“ vysvětlil mladík, který se aktuálně připravuje reprezentovat Českou republiku na Eurovizi do Lisabonu.

„Tento týden byla spousta meetingů o tom, jak to bude, jak bude vypadat stage, jak bude vypadat vystoupení, a teď se konečně vrhneme na trénink. Už se na to moc těším,“ přiznal. Eurovize mu sice splnila sen, ale vzala i spoustu plánů, které musel odložit.

Co ho tedy čeká, až bude po soutěži? „Na začátku léta se bude vydávat můj další singl a vše další záleží na mém umístění, tak se nechme překvapit,“ přiznal sympatický zpěvák, který pochází z muzikantské rodiny. „Moje maminka hraje na piano, tatínek na housle a tak nějak na všechno, takže já jsem možná neměl ani moc na výběr,“ uvedl.

Mikolas podle svých slov není jen zpěvák a textař, ale i hudební producent, co ovládá hru na všechny hudební nástroje. „Nejvíc mi jde asi kytara, piano a bicí, ale asi nejčastěji hraji na klávesnici od počítače,“ dodal zpěvák, kterého prý nejvíce podporují rodiče. „Dokonce táta omezil práci, aby mi mohl co nejvíce pomoct. Jsem jim nesmírně vděčný za to, že mě nechají jít mou cestou,“ dodal zpěvák.