Mikolas Josef: český model, který zběhl k muzice

„Pravda je, že kariéru modela jsem měl rozjetou celkem slibně. Práce a nabídky byly, měl jsem po světě pět agentur, fotil jsem hned na začátku kariéry i editorial pro Pradu v Miláně. Pro ostatní by asi ani nebyl důvod s tím v tomhle stádiu končit,“ říká český model.

Svět modelingu ale nebyl takový, jak si představoval. „Co mě dorazilo, byl pánský fashion week v Miláně. Přijedete tam a přijdete si lidsky jako hadr na vytírání. Ubytují vás v bytě s dalšími sedmi kluky, co si po sobě neumyjí ani talíř a chodí domů zfetovaní ve čtyři ráno. Vidíte dvanáctiletou holku, která vystavuje prsa do objektivu, pózuje nahá a bere to jako normální věc. Chodí za vámi chlapi a říkají, že jestli se s nimi vyspíte, dostane zítra tu a tu práci,“ popisuje.

Raději vzal do ruky kytaru a vydal se za nejistou budoucností hudebníka. Procestoval s ní celou Evropu a hrál na ulici. “Po modelingu to pro mě byla taková očista. Někdo by si mohl říct, že je smutné, když člověk, který chodil na mole pro Diesel, teď jako vandrák hraje na ulici. Pravda je, že jsem vlastně chtěl být ten vandrák a tak nějak si tím umýt ruce od všeho, co jsem v modelingu zažil,“ vysvětluje Mikolas Josef.

Hraním na ulici si chtěl vydělat na svůj první videoklip. Pracoval i jako zedník nebo umýval v Praze kanceláře od záchodů až po okna. Trvalo to víc než rok, ale na videoklip si našetřil a ve středu ho v premiéře uvedla televize Óčko (více zde).

Český model nyní získává fanynky jako rapper.

V singlu Hands Bloody vyjádřil své pocity z dob studií, kdy trpěl sociální fóbií. „Během studia jsem zápasil se sebevědomím a sociofóbií. Postupem času jsem si vypěstoval neurózu, měl jsem bolesti břicha a často zvracel. Chodívaly na mě dost černý myšlenky, ale teď můžu říct, že jsem úplně v pohodě,“ dodává mladý hudebník.