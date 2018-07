Vztah chci a nezáleží mi na vzhledu, říká nezadaný Mikolas Josef

„Není to tak, že bych vztah nechtěl. Dokonce mi ani nezáleží na vzhledu. Je to prostě tak, že se člověk buď zamiluje, nebo to tam není,“ vysvětlil Mikolas Josef.

Nedávno zpěváka vyfotili s blondýnkou, se kterou se potuloval po ulicích Řecka. Mikolas však vysvětlil, že to není žádná jeho nová láska. „To je vtipné, bohužel se nejedná o novou přítelkyni, jak by se skutečně na první pohled mohlo zdát. Je to kolegyně a nesmírně talentovaná řecká zpěvačka Tamta, se kterou jsem vystupoval v Aténách před patnactitisícovým publikem,“ řekl.

Přestože nemá rád létání, tráví nyní v letadlech víc času než v autě. „Mám ohromnou radost, že je o mě v Evropě zájem. Každý den přijde nějaká nabídka ze všech evropských koutů. Nehorší je pro mě něco odmítnout,“ postěžoval si mladý umělec, který 10. srpna na pražském výstavišti vystoupí v rámci projektu Dance Divas.

Mikolas Josef se několik měsíců živil jako model. Modeling bral jen jako možnost vydělat si peníze. Chtěl se věnovat hudbě. Hrál proto na ulici v Německu i Norsku.

Když v letošním ročníku Eurovize skončil ve finále šestý, bylo to pro Česko nejlepší umístění v historii soutěže. Ještě předtím stihl podepsal smlouvu s celosvětovým zastoupením firmy Sony Music RCA a zařadil se tak po bok Justina Timberlakea či Britney Spearsové, o které se toto hudební vydavatelství stará.