Bavilo by mě navrhovat boty a dělat slivovici, prozradil Mikolas Josef

„Léta jsem dělal gymnastiku. S tátou a bráchou boxujeme. A chtěl bych točit filmy, to mě baví čím dál víc. Bavilo by mě dokonce navrhovat dámskou módu. Hlavně boty. Nejvíc se mi líbí samozřejmě high heels, vysoké štekle,“ prohlásil Mikolas Josef.

Dodal, že jednou by možná rád vyráběl i svůj alkohol. Děda ho naučil, jak dělat zlatou slivovici. „Jeden vzorek jsem už jednou zkusil vyrobit a jen se po něm zaprášilo. Takže jednou možná budu mít svoji zahradu, švestky a dělat tohle,“ řekl.

Momentálně se ovšem plně věnuje hudbě, kterou se chtěl živit od malička. Kvůli splnění snu neváhal hrát na ulici v Německu i Norsku. „Občas to bylo skvělé a občas drsné. V Norsku se vám stane, že hrajete a přijde člověk s pytlíkem exkrementů a nahází vám je do futrálu. Jste prostě na ulici. Jsou tam blázni, lidi, kteří po vás hodí petkou, a vy musíte krát dál. Občas prší. Občas utíkáte před policajty,“ prozradil o krušnějších začátcích.

„A pak se kolem vás udělá podkova lidí a byznysmen v drahém saku přijde poděkovat. Ženský si na vánočním trhu koupí svařák a zpívají s vámi... To je nádhera. Ulice je místo, kde se to všechno rodí. Byl jsem nedávno v Londýně, a když jsem viděl, jaký lidi tam hrajou na ulici a jaký to má standard, zíral jsem. Hrát v Londýně na ulici je samo o sobě prestižní záležitost!“ míní zpěvák, který podepsal smlouvu s celosvětovým zastoupením firmy Sony Music RCA, a zařadil se tak mezi zpěváky jako Justin Timberlake, Britney Spears, Alyssa Keys, o které se toto hudební vydavatelství stará.

Na modeling, který bral jen jako možnost vydělat si peníze a dělal ho devět měsíců, nevzpomíná úplně nejradši. „Spolupracoval jsem s agenturou Pure Models, se kterou mám mimochodem dodnes skvělé vztahy, ale hodně mě zklamaly zahraniční agentury. V Miláně mě modeling vyloženě znechutil. Znám kluky, kteří zažili perverzní fotografy. Jeden z mých kámošů takového fotografa zfackoval a šel pryč,“ dodal.