Mika Häkkinen: V tanci nejsem dobrý, ale vydám ze sebe to nejlepší

„Budu dnes večer tancovat. To můžu garantovat. Celkem se na to totiž těším. Nemyslím si, že jsem v tom moc dobrý, ale pokusím se ze sebe vydat to nejlepší,“ říká Häkkinen.

Prahu si zamiloval i díky své přítelkyni Markétě Remešové Kromotové, jež pochází z Česka. S Häkkinenem žije už osm let a má s ním tři děti.

„Mám Prahu moc rád. Miluji na ní její architekturu. Je nádherná. Byl jsem tady mnohokrát. Navštívili jsme spoustu úchvatných památek a potkali úžasné lidi. Na světě je mnoho krásných měst a Praha je určitě jedno z nich,“ říká závodník, který se na plese zapojí do charitativní dražby, jejíž výtěžek půjde Nadaci Terezy Maxové, partnerskou nadaci mediální skupiny MAFRA. V dražbě bude i jeho závodní kombinéza.

Tu už sice pověsil na hřebík a říká, že mu adrenalin ze závodění plně vynahrazuje adrenalin, jaký představuje starost o děti. I tak ale vzpomíná na svůj život s formulí jako na nejkrásnější období života, které mu přineslo spoustu zajímavých setkání.

„Závodění byl můj sen opravdu od dětství. Miloval jsem rychlost už jako malý kluk a vždycky jsem snil o tom být ve formuli 1 a to se mi povedlo, za což jsem opravdu vděčný. Díky tomu jsem taky tady v Praze,“ dodal.