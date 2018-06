Mick Jagger léta nadbíhal Angelině Jolie, odhaluje nový životopis

Jagger je jen o čtyři roky mladší než Angelinin otec Jon Voight. Přesto mladé herečce začal v roce 1997 nadbíhat.

Neustále jí telefonoval na záznamník a daroval jí diamantové náušnice za v přepočtu 100 tisíc korun. Angelina Jolie mu ale nepodlehla.

"Trochu mi nahání strach. To mám rád," tvrdil Jagger podle autora nové biografie Christophera Andersena.

Angelina Jolie ve videoklipu skupiny Rolling Stones

Angelina tehdy prožívala nejdivočejší fázi svého života plného tetování, drog, alkoholu a aférek, přestože už byla provdaná za herce Jonnyho Lee Millera.

V knize Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger (Mick: Divoký život a bláznivý génius Jaggera), která v úterý vyjde v USA, autor také potvrdil, že Jagger kdysi propadl budoucí první dámě Francie Carle Bruniové. Poznal ji prý v roce 1990 jako milenku Erica Claptona.

Tady byla ovšem náklonnost vzájemná a bývalá první dáma Francie prý byla do Jaggera tak zamilovaná, že se spokojila i s rolí milenky. S Jaggerem odjela do Thajska jen den poté, co jeho manželka Jerry Hallová porodila dceru Georgiu a říkala, že chce být jeho milenkou navždy.