Mickey Rourke se chce oženit v Rusku

Spekulace kolem svatby hollywwoodksého herce vyjasnil moskevský list Komsomolskaja pravda, který napsal, že si Rourke vezme Makarenkovou. Tu západní média zaměnila za její kolegyni, rovněž blonďatou Jelenu Kuleckou.

Kulecká však zprávy, že by ona měla být Rourkeho nevěstou popřela. Blonďatá modelka se navíc chce provdat za Dima Bilana, vítěze pěvecké soutěže Eurovision Song Contest z roku 2008 v Bělehradě.

Makarenková podle DPA věnovala Rourkemu na znamení náklonnosti před několika týdny psíka. Přesný termín svatby je zatím nejasný, list New York Post nicméně uvedl, že by se měla odehrát v dubnu v Moskvě. "Zarezervovali si obřad a naplánovali to najisto. On ví jen to, že to chce provést v dubnu, tak se jí ptal na vše, co je pro tradiční ruskou svatbu potřeba," uvedl Rourkeho kamarád pro New York Post. Mickey se údajně začíná učit také ruštinu.

Objevily se ovšem i názory, že celá svatba je jen podvod, který má zamaskovat Rourkovu náklonnost k mužskému pohlaví.

Mickey Rourke se nejvíce proslavil výkonem ve filmu 9 1/2 týdne (1986) s Kim Basingerovou, úspěch měl i v thrilleru Angel Heart (1987) s Robertem De Nirem a v roli podivínského milionáře Jamese Whaleeryho v dramatu Smyslná orchidej (1990). Do jeho filmografie patří dále například Rok draka (1985), Bílé písky (1992) či Vyvolávač deště (1997)