Mickey Rourke nesnáší Kidmanovou

"Nebudu pracovat po boku Mickeyho Rourkea, protože má radši práci s chlapíky, které může zahrnovat svými nechutnými nadávkami. Nejsem na ty jeho rádoby mužné a ubohé výlevy zvědavá," dala se slyšet Nicole Kidmanová, která se měla v Pikové trojce objevit v hlavní roli a jako hlavní producentka filmu povolala raději Marka Ruffala.

Rourkemu nakonec zůstala cesta do filmu uzavřená i poté, co se Nicole Kidmanová rozhodla snímek pouze produkovat a nasadila za sebe kolegyni Meg Ryanovou.

"Bylo to jedno velké divadlo Nicole Kidmanové. Dokazuje to tím, že z Meg vlastně vymodelovala svoji kopii. Je to praštěná a namyšlená kráva. Získal jsem roli, protože jsem se pro ni nejvíce hodil a byl jsem dobrý. Nedokázala přenést přes svůj slepičí mozeček, že by vedle ní stál chlap, který by z ní hned nepadnul na prdel," uvedl Mickey Rourke.

"Za podobné chování si Kidmanová nic jiného než urážky nezaslouží," dodal upřímně osmačtyřicetiletý herec, známý z téměř dvacet let starého snímku Devět a půl týdne.

"V posledních létech není o Rourkea mezi producenty kvůli jeho drogovým a alkoholovým výstřelkům příliš zájem. Není se proto čemu divit, že takhle reagoval, když ho Nicole připravila o roli," konstatoval hercův kolega.