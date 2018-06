Rocker Mick Jagger se v 73 letech stane poosmé otcem

Mluvčí zpěváka potvrdil informaci o těhotenství Melanie deníku The Sun. „Je to tak. Jsou to skvělé novinky. Bude to Mickovo osmé dítě. A chystá se být partnerce co nejvíce nápomocen,“ sdělil.

„Melanie je velmi inteligentní, veselá, milá a silná žena, která přesně ví, co od života chce. Je si vědoma toho, jak krásný vztah s Mickem má a líbí se jí, jak skvělé vztahy má Mick i se svými dětmi. A je šťastná, že právě on bude otcem jejího dítěte,“ sdělil zdroj z jejich blízkého okolí pro Daily Mail.

Mick a Melanie se znají už delší dobu, ale jejich vztah vyšel najevo až v červenci roku 2014, kdy byli spatřeni, jak se k sobě mají na balkoně hotelu v Curychu.

Mick má čtyři děti s bývalou partnerkou Jerry Hallovou (59), která si před časem vzala miliardáře Ruperta Murdocha (85). Mick tedy s Jerry má dceru Lizzy (32), syna Jamese (30), dceru Georgii May (24) a syna Gabriela (18).

S další bývalou ženou Biancou Jaggerovou (71) má Mick dcreu Jade (44). Se zpěvačkou Marshou Huntovou (70) má pak dceru Karis (45) a s brazilskou modelkou Lucianou Gimenezovou má šestnáctiletého syna Lucase.

K tomu má ještě dohromady pět vnoučat a jedno pravnouče. Všichni už jeho současnou partnerkou znají a mají s ní skvělé vztahy. Polovina Jaggerových dětí je však starší než ona sama.

Jagger je stále ve formě. V březnu řádil na podiu v Havaně: