Mick Jagger je vrásčitý sukničkář

Micka modelka zaujala na módní přehlídce v Paříži. Caroline prohlásila, že ignoruje Mickovy telefonáty i jiné projevy jeho přízně, včetně jeho pozvání na turné. Prý ji to obtěžuje. Vysvětlila, že je "příliš mladá na to, aby poslouchala takovou muziku nebo byla zaslepena Jaggerovým postavením rockové hvězdy".



Toto měřítko ale asi neplatí na všechny celebrity, protože švédská kráska byla viděna ve společnosti zpěváka Lennyho Kravitze, herce Denzela Washingtona či světoznámého kouzelníka Davida Copperfielda a dalších, ač vycházející hvězdě modelingu není ještě ani osmnáct.



Přestože Jagger přiznal, že Caroline telefonuje, jeho mluvčí uvedl, že mu o obviněních ze strany modelky není nic známo. "Všechno je to málo pravděpodobné. Mick nemá čas kohokoliv pronásledovat, protože je velmi zaneprázdněný organizací turné Rolling Stone," konstatoval.



Zlé jazyky uvádějí, že seznam "milostných trofejí" Micka Jaggera obsahuje sedm tisíc ženských jmen. Slabost má zpěvák zřejmě zejména právě pro modelky. Jedna z nich, Bianca Perez Morena de Marcias, se stala jeho první ženou a Mick s ní má jedno dítě. Čtyři potomky si pořídil se svou druhou ženou, rovněž modelkou Jerry Hallovou. Jedno dítě má s herečkou Marshou Huntovou.



Jerry Hallová požádala v roce 1999 o rozvod poté, co se dozvěděla, že je s Mickem těhotná modelka Luciana Moradová. Svého muže nazvala "vrásčitým sukničkářem" a žádala odstupné z jeho majetku nejméně ve výši 30 milionů liber. Skutečná výše vyrovnání se ovšem tají.



Londýnský soud Jerry a Micka rozvedl, přičemž manželé souhlasili s tím, že budou i nadále přátelé, vzájemně se budou respektovat a své čtyři ratolesti budou vychovávat společně.



Jagger dlouho popíral, že by měl být otcem dítěte Luciany Moradové. Z otcovství ho usvědčil genetický test, a tak svému sedmému dítěti, synovi Lucasovi, platí měsíčně deset tisíc dolarů výživného.









Topmodelka Caroline Winbergová