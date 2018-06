Mick Jagger hraje v novém filmu!

Děvatapadesátiletého Micka vybral režisér George Hickenlooper, který si ho pamatoval ze zpěvákovy nejslavnější role dekadentní rockové hvězdy v klasickém díle Nicolase Roega z roku 1970 "Performance".

Ve snímku vystupuje oblečen v proužkované košili a červené hedvábné kravatě, s vlasy ulízanými dozadu. Sir Mick by tak klidně mohl hrát investičního bankéře. Ale v "The Man From Elysian Fields" hraje Luthera Foxe, nešťastného vlastníka eskortní agentury.

Film, který poběží ve Státech tento měsíc, je na plakátech uveden jako odvážná a vkusná moralizující hra, v níž hvězdný Andy Garcia začíná coby spisovatel pracovat u Foxe, aby mohl zaplatit účty.

V titulní roli hraje Mick Jagger po boku Anjelici Houstonové.