Michelle Williamsová se tajně vdala. Vzala si hudebníka Phila Elveruma

„Nikdy jsem se nevzdala lásky. Vždycky říkám Matildě: Tvůj otec mě miloval mnohem dřív, než si někdo začal myslet, že mám talent, nebo že jsem hezká a mám pěkné šaty,“ řekla Williamsová magazínu Vanity Fair.

Za hudebníka Phila Elveruma se vdala tento měsíc v horském středisku poblíž New Yorku. Williamsová vztah se svým manželem označila za „velmi posvátný a velmi zvláštní“. Na svatbě bylo jen pár přátel a dcery novomanželů.

Herečka tři roky žila s kolegou Heathem Ledgerem, který se v roce 2008 předávkoval. Mají spolu dceru Matildu (12).

Hudebník má dceru Agathe (3) z manželství s kanadskou umělkyní Geneviève Castrée, která v roce 2016 zemřela na rakovinu slinivky. Jejich dceři bylo 18 měsíců.

Hvězda seriálu Dawsonův svět a filmů Zkrocená hora, Podvod, Můj týden s Marilyn, Mocný vládce Oz, Největší showman a Jsem božská v minulosti o svém soukromí nemluvila. Nyní změnila názor.

„Samozřejmě, že jsem nikdy v životě nemluvila o vztahu, ale Phil není jen tak někdo. A to za něco stojí. Tak jak mě miluje, chci žít celý svůj život. Pracuji na tom, abych se vnitřně osvobodila,“ prohlásila. „Neuspokojte se jen tak s něčím, v čem se cítíte jako ve vězení, nebo co je těžké či vám ubližuje. Pokud to necítíte jako lásku, není to láska.“