Michelle Pfeifferová odmítla řadu slavných rolí, dnes toho lituje

„Pořád mě to trápí. Někdy nejde dělat všechno. Musíte se něčeho vzdát. Stále nemám odvahu snímek vidět. Dala jsem tenkrát přednost jinému natáčení,“ řekla Michelle Pfeifferová časopisu Variety.

Režisér Ridley Scott (79) do hlavních rolí vybral Susan Sarandonovou (71) a Geenu Davisovou (61). Příběh dvou přítelkyň hlavním představitelkám vynesl nominace na Oscary. Sošku nakonec v tom roce získala Jodie Fosterová (54) za Mlčení jehňátek. Také její roli měla původně hrát Michelle Pfeifferová.

Herečka odmítla v minulosti další velké role, Sharon Stone (59) ji například nahradila ve snímku Základní instinkt z roku 1992.

Pfeifferová si na několik let dobrovolně dopřála delší hereckou pauzu. Přiznala, že většinu rolí odmítala hlavně kvůli rodině.

„Děti rychle vyrostly a chodily do školy. Nemohla jsem cestovat po celém světě a narušit jim jejich režim. A začala jsem být tak náročná, že mě nešlo najmout,“ vysvětluje manželka scénáristy Davida E Kelleyho (61), s nímž má syna Johna (22) a dceru Claudii (24).

Herečka má na kontě několik nominací na Oscara i Zlatý glóbus. Mezi její úspěšné filmy patří například Vlk, Batman se vrací, Čarodějky z Eastwicku, Nebezpečné známosti, Báječní Bakerovi hoši, Frankie a Johnny, Nebezpečné myšlenky, Hvězdy prach, Hairspray nebo Bílý oleandr.

Objeví se také v novém zpracování Vraždy v Orient expresu v režii Kennetha Branagha. Film je doslova plný hvězd a kromě Pfeifferové v něm hrají Johnny Depp, Daisy Ridley, Penélope Cruzová, Willem Dafoe nebo Judi Denchová.

V příštím roce jde do kin její nový snímek Ant-Man And The Wasp, kde si herečka zahraje po boku Michaela Douglase.