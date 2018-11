Obamová s manželem chodila do poradny. Opustit ho ovšem neplánovala

Obamová v knize píše o seznámení s budoucím manželem koncem 80. let v advokátní firmě, kde ho dostala na starost jako stážistu. Nejdřív prý byla skeptická, ale pak na ni Obama udělal dojem svým „sexy barytonem“ a „zvláštní a vzrušující kombinací klidu a síly“. Obamová popsala také to, jak ztrácela naději, když před dvaceti lety potratila. Obě dcery se pak narodily díky umělému oplodnění.

Bývalá první dáma v knize vypráví o tom, jak vyrostla v Chicagu a jak se musela potýkat s rasismem ve veřejném životě. Byla pak ohromena, když se stala první černošskou první dámou USA. Přiznává ovšem, že zpočátku byla tato skutečnost velmi obtížná pro její manželství, když manžel často nebyl doma.

Michelle Obamová přiznala, že s Barackem Obamou v jistou dobu vyhledali pomoc v manželské poradně. Neuvažovala ovšem nad tím, že by svého muže opustila. „Protože jsme jistými vzory, je důležité, abychom byli k sobě upřímní a řekli, že pokud jsou v manželství chvíle, kdy chcete odejít, je to normální - protože i já jsem se tak cítila,“ uvedla Obamová. „Určitě byly chvíle, kdy jsem si přála, aby byly věci jinak. Ale nikdy jsem si neřekla, že to chci skončit‘.“

V napjatě očekávané biografii, se kterou v úterý z rodného Chicaga vyrazí na turné po Spojených státech, vyjádřila Obamová „zděšení“, které se jí zmocnilo v listopadu 2016, když zjistila, že Donald Trump bude nástupcem jejího manžela v úřadu prezidenta.



Bývalá první dáma se „třásla vztekem“, když média v říjnu 2016 zveřejnila videozáznam z roku 2005 zachycující Trumpovy obscénní výroky o ženách. Trump se na něm vychloubal, co všechno ho ženy nechávají dělat, protože je slavný.

Obamová v knize kritizuje i Trumpovo nadřazené chování v předvolební kampani vůči jeho demokratické soupeřce Hillary Clintonové. V jedné z předvolebních debat označila jeho chování za „stalking“.

Manželka prvního afroamerického prezidenta v dějinách USA prý také Trumpovi nikdy nezapomene, jak se v době úřadování jejího manžela snažil veřejně zpochybnit, že se Obama narodil v USA. Obama, který je synem Američanky a Keňana, se narodil na Havaji. Tam poslal Trump v roce 2011, kdy se už netajil prezidentskými ambicemi, své soukromé vyšetřovatele prověřit okolnosti Obamova narození.

Michelle Obamová a její manžel Barack Obama Obama končí, Trump začíná (20. leden 2017).

„Bylo to celé šílené a zle míněné a čišela z toho bigotnost a xenofobie. Ale bylo to i nebezpečné,“ dodala s tím, že podle ní tehdy mohl někdo nabít zbraň a jet do Washingtonu a ohrozit dcery Obamových. „Donald Trump svými hlasitými a bezohlednými narážkami ohrozil bezpečnost mé rodiny. A to mu nikdy neodpustím,“ napsala v memoárech Obamová.

Na výňatky z knihy už reagoval i Donald Trump. Podle něj dostala Obamová za knihu „hodně peněz“, a proto „se očekává, že bude trochu kontroverzní“. „Já zas nikdy nezapomenu (Obamovi) to, co udělal s americkou armádou. Byla zplundrovaná a já to musel napravit,“ řekl dnes podle CNN Trump. „To, co udělal (Obama) naší armádě velmi ohrozilo naši zemi,“ uvedl americký prezident.

Kniha Becoming bude oficiálně představena v úterý v Chicagu, kde se Obamová v lednu 1964 narodila. Akci bude moderovat Oprah Winfreyová. Obamová poté s knihou navštíví dalších devět amerických měst včetně Los Angeles, Washingtonu, New Yorku či San Franciska. Deset procent z výtěžku za prodej vstupenek na tyto akce půjde na dobročinné účely, stejně jako část z prodeje knihy i životopisu jejího manžela, který má vyjít příští rok.