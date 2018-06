Michelle Obamová oslnila krémovými šaty, které šilo 40 lidí

Jemně působící šaty doplnil svazek náramků a výrazné náušnice. Podle odborníků se Obamová trefila, když se rozhodla pro Inda žijícího v USA.

Podobně šťastnou ruku měla při výběru Rachel Royové. Tato Američanka indického původu pro ni navrhla sukni, kterou si Obamová oblékla při jiné oficiální příležitost před slavností recepcí.

"Rozhodla se použít šaty jako zprostředkovatele určitého obsahu. Byly to opravdu dobré volby," řekla autorka knihy o stylu první dámy Mrs. O: The Face of Fashion Democracy Mary Tomerová.

Khan v rozhovoru s Larrym Kingem na stanici CNN řekl, že měl v úmyslu obléci první dámu do něčeho "indického, elegantního, jednoduchého a velmi přitažlivého". Šaty pro Michelle Obamovu se šily tři týdny v Khanově rodinné dílně v Indii a podílelo se na nich 40 lidí.

Halovi Rubensteinovi z časopisu InStyle se vybavila přiměřenost, jakou se vyznačovala v Bílém domě Jackie Kennedyová. Fascinovalo ho, že Obamová díky znalosti světa módy vybrala rafinovaný a vznosný styl, kterým vzdala hold Indii a nemusela se přitom obléknout do sárí. Vedle první dámy Indie Guršarán Kaurové by tak působila jako v kostýmu.

"Myslím, že vypadala úžasně. Přišla v elegantních šatech obepínajících figuru. Naeemovy šaty jsou známy svým kouzlem a zdobností a tyto to potvrdily. Michelle Obamová jiskřila a oslnila," řekla Tomerová.

Podle Rubensteina vypadala jako někdo, "kdo má cenu zlata odpovídající tělesné váze". "Je radost hledět na tak velkou ženu, která se neomlouvá za svou výšku a umí stát rovně," řekl. Našel slova chvály i pro prezidenta Baracka Obamu. Většinou se prý objevuje v oblecích, které vypadají o číslo větší, ale tentokrát měl asi "nový smoking".

Khan obléknout ženy pro velké příležitosti umí. Dokázal to v případě toalet vytvořených pro slavnostní hollywoodské příležitosti třeba pro zpěvačku Beyoncé, herečku Katherine Heiglovou nebo jordánskou královnu Núr.

