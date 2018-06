Američané žádají vyhoštění Biebera. Chci ho pochopit, říká Obamová

Co si počít s potížistou Justinem Bieberem? To už nějakou dobu řeší Američané. Někteří by ho nejradši ze Spojených států deportovali a petici s tímto požadavkem podepsalo přes 250 tisíc lidí (více zde). Na oficiálních stránkách Bílého domu se ale záhy objevily petice na obranu zpěváka, podle nichž má právo chybovat a měl by mít možnost v Americe zůstat (více zde).

Na obranu zpěváka se nyní postavila první dáma USA Michelle Obamová. Kdyby prý byl Justin Bieber jejím synem, chtěla by ho pochopit.

"Nevím, jestli by to byla rada nebo spíš nějaký čin. Byla bych právě teď po jeho boku. Byli bychom spolu hodně dlouho, abychom si promluvili, abych zjistila, co se děje v jeho hlavě, a přišla na to, kdo je a kdo není v jeho životě," cituje Obamovou portál Univision.com.

První dáma USA je známá svým příkladným vztahem s dcerami, které si prý samy rády chodí k matce po radu.

Zpěvák Justin Bieber má v poslední době problémy se zákonem. V lednu ho zatkli na Floridě kvůli rychlé jízdě pod vlivem omamných látek (více zde) a později ho v Kanadě vyšetřovali kvůli napadení policisty (podrobnosti zde).