Michela Maláčová je tváří kolekce Natali Ruden

I když se na mole objevila až ke konci přehlídky a předvedla jediný model, sklízela velký potlesk. Jaké to bylo, vracet se po letech k roli modelky?



"Naposledy jsem vystupovala na molech ještě v minulém století a také v minulém tisíciletí, když mi bylo dvacet osm let, tedy už před osmi lety... Byla jsem proto nervózní a říkala jsem v zákulisí, že raději absolvuji tři tiskové konference než jednu přehlídku jako modelka - zvlášť v dnešní době, kdy je modeling daleko rychlejší, daleko profesionálnější a také daleko živější, než to bylo v době, kdy jsem předváděla já - ale současný trend se mi líbí daleko víc. Velmi mě to potěšilo, že modelky mladé generace, které v ten večer v Soho také předváděly, měly ze mě radost, že jsem se mezi ně postavila," prozradila s úsměvem Michaela, kterou zdobí titul Miss ČSFR z roku 1991. - více zde



Michaela sliby plní

A kdy se dověděla, že právě ona bude tváří nejnovější kolekce Natali Ruden? "Loni byla Natali hlavní návrhářkou České Miss a já jsem jí už tehdy slíbila, že její nabídku s radostí přijmu. Ale bohužel při její loňské přehlídce jsem byla v zahraničí, takže teď plním slib ještě z loňska."



Šťastná maminka patnáctiměsíční Anabelky, která v uplynulých dnech potvrdila médiím radostnou zprávu, že čeká druhé miminko se svým životním partnerem Zdeňkem Bakalou, si své druhé těhotenství náramně užívá - i když má stále plné ruce práce. - více zde



"V těchto dnech už začíná vyjednávání se všemi partnery České Miss 2008. Naštěstí se ale cítím velmi dobře, takže těhotenství mě v práci nijak neomezuje. Ještě nevím, jestli to bude další holčička nebo kluk, protože si to zatím nikdo z lékařů netroufl stoprocentně potvrdit - ale když už to budou vědět, nechám si to říct. Hlavní je však, aby jsme byli zdraví."