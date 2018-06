Michal zlomil rekord. Regina dohrála

FOTOGALERIE Z DUELU ZDE

Michal zvítězil v Duelu nad Reginou, což nebylo velkým překvapením ani pro sázkové kanceláře, ani pro ty, co sledují internetové ankety a diskuse. Velkým překvapením to však bylo pro hlavně pro něj a zbylé VyVolené.

Nejenže si Michala zpátky moc nepřáli, palce mu držel vlastně jen Vladko a Emil, který také tipoval, že se vrátí. Wendy zradilo její kyvadélko, které prorokovalo úspěch Gině. Ani Vladko Michalovu návratu nevěřil.

Jak šálivé je povědomí o tom, kdo si jak stojí se skutečnou popularitou, Reginu dostalo. Jinak by těžko při zdravém rozumu prohlašovala ještě chvíli před Duelem: „Myslím, že se vrátím, proč bych neměla. Že jsem nesplnila pár úkolů, to ty lidi venku nezajímá.“

Hned po vyhlášení výsledků se dala slyšet, že se na svobodu hrozně těší, ale její hysterický smích a tvář schovaná za plyšákem, daly vědět, že výsledek ji zaskočil. Možná přijde na to, že veřejnost se s přebujelým, ničím nepodloženým sebevědomím, srovnává dost obtížně.

VyVolení tak zase mají o čem přemýšlet. Jak je možné, že zábavná Regi to tak projela, a to ani nevědí, že s rozdílem desetinásobku. Kačka a Monika pláčou. Wendy nechápe. "Lidi si asi myslí, že nás ovlivňovala, ale to není pravda,“ nechává se slyšet. Bude jim chybět kámoška. Někdo, o jehož názory se mohly opřít.

Trojice Vladko, Emil a Michal prožívají šťastné chvíle. Jen Emil nahlas pragmaticky zvažuje, že se teď musí bát kromě Vladka už i Michala. Hned ale dodává, že ještě poznají, jaký je bojovník. „Holky, neřešte, to“, radí pak zklamaným holkám. „Vždyť ona se bude dneska šmoulovat!“ nabízí jim jako útěchu.

Zbylo jich sedm a budou muset být právě tak „stateční“, příští týden jde na řadu další. Kdo to asi bude?