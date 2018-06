Michal z VyVolených půjde k soudu

Fraš je totiž kromě účasti v reality show i jednou z jedenácti osob, které figurují v případu organizování luxusní prostituce modelingovou agenturou Eli Bohemia. Skupinu pozatýkala policie už loni a podle kriminalistů k ní patřil i známý fotograf Adolf Zika.

„Ano. Jméno Michala Fraše mezi obviněnými figuruje. Nepatří ale mezi hlavní členy skupiny. Pracoval pro ni jako řidič, který měl na starosti vozit dívky tam, kam si je klient objednal,“ řekl jeden z kriminalistů, který je s kauzou luxusní prostituce seznámený.

Státní zastupitelství hodlá případ poslat k soudu už během září a Frašovi, stejně jako dalším obviněným v případu, hrozí až osm let vězení.

Televize Prima o Frašově stíhání nic neví. „My se minulostí soutěžících nezabýváme. Pravidla jsou v tomhle směru hodně flexibilní,“ řekl ve středu tiskový mluvčí projektu Marek Winkler. „Kdo má svoji minulost vyřešenou, třeba si odseděl trest, tak není problém, aby se přihlásil do soutěže,“ dodal.

Na další průběh soutěže podle něj nebude mít vliv ani to, pokud se soud začne případem prostituce zabývat ještě v době, kdy bude Fraš stále ve vile. „Existuje presumpce neviny. Do doby, než by se to vyřešilo, nemělo by to mít vliv na jeho účast v soutěži. Něco jiného by bylo, kdyby byl v jejím průběhu odsouzen. V případě uvalení vazby by v soutěži skončil okamžitě,“ dodal.

Agentura Eli Bohemia, pro kterou podle kriminalistů Fraš pracoval, nabízela své služby pouze cizincům. Ti si mohli přes internet vybrat dívku, kterou jim skupina dopravila kamkoliv po světě. Cizinci však jezdili kvůli službám „modelek“ i do Prahy.

Kromě známého fotografa Ziky v kauze figuruje i jméno realitního magnáta Radovana Vítka. Advokáti obou nedávno MF DNES řekli, že jejich klienti neměli s Eli Bohemia cokoliv společného.

Problémy se zákonem má i další vyvolený

Michal Fraš není jediným z vyvolených, který má potíže se zákony. O Jana Szenteczkého řečeného „Hansi“, dalšího z obyvatel vily, se zajímají policisté kvůli neplacení alimentů.

Policisté mu přímo do vily dokonce doručili obsílku s obžalobou od Okresního soudu v Hradci Králové. Podle obžaloby dluží Szenteczky na výživném téměř šedesát tisíc korun. - více zde