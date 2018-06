Michal Viewegh: sledoval svoji nejstarší dceru

"Chodil jsem za ní nenápadně, když byla asi ve třetí třídě. Z dálky jsem pozoroval, jak přechází a vyhodnocoval jsem to," přiznává Viewegh. Nedovede si zatím vůbec představit, až přijde chvíle, kdy vypustí samotné do ulic své dvě malé dcerky, kterým jsou dnes dva a čtyři roky. I proto se přidal k projektu Auto Mat pořádaného v rámci Evropského týdne mobility a sérii akcí nazvanou Zažít město jinak.

"Všichni známe ten bezmocný vztek, který já zažívám běžně na přechodu s dětma, kde mi nikdo nedá přednost a já čekám na sedmé auto, které konečně zastaví. Navíc není možné nechat děti po přechodu jít, auta do vás najíždějí, takže je musíte vzít na ruku," stěžuje si Viewegh.

"Tenhle projekt je mi sympatický tím, že členové Auto Matu opravdu nejsou militantní, fundamentalističtí, ale jsou realisti a tak nechtějí vytlačovat auta z měst a podobně, ale chtějí, aby se chodec, nebo cyklista stal rovnocenným účastníkem provozu," líčí Viewegh.

Odolávat v roli chodce automobilové dopravě v Praze je podle něj někdy nadlidský výkon. A že chodí spisovatel hodně! "Bydlím u Nuselské radnice a mnohokrát jsem šel i z centra zpátky domů. Do centra vůbec autem nejezdím, to je nesmysl. A na kole? To jen po cyklostezkách mimo silniční komunikace. S dětma bych si navíc na silnici vůbec netroufl," uzavírá Viewegh.

Projekt podporují kromě známého spisovatele i herečka Petra Špalková nebo zpěvačka Tonya Graves.