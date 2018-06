Viewegh: Pomalu píšu a už řídím auto, což jsem si nedokázal představit

Michal Viewegh Je nejprodávanějším českým romanopiscem. První knihu, novelu Názory na vraždu, vydal v roce 1990. Za román Báječná léta pod psa získal v roce 1993 cenu Jiřího Ortena. Od té doby ale s kritiky spíše bojoval a kromě čtenářské oblíbenosti žádná další z jeho knih literární cenu nezískala. Jeho nejčtenější romány překročily počet 100 tisíc prodaných výtisků, přičemž v tuzemsku nakladatelé mluví o bestselleru již při prodané desetině tohoto počtu. Vieweghovi v prosinci 2012 praskla aorta a spisovatel měl podle odborníků štěstí, že přežil (více zde).

"Snad je to o něco lepší. Nebyl bych objektivní, kdybych popíral některé změny k lepšímu. Jezdím už autem, což jsem si před rokem nedokázal představit. Pamatuji si o něco víc. Ta paměť ale není zdaleka dokonalá. Začínám pomalu psát. Snad nějaký posun tam je evidentní," řekl pro iDNES.cz Michal Viewegh.

Trvalo několik měsíců, než se mu podařilo vrátit k někdejšímu životu. Ztrácel orientaci, zapomínal, špatně viděl, nemohl číst. Propadl se do depresí. Nyní je to mnohem lepší.

"Některé problémy ale přetrvávají. V nadsázce jsem někde řekl, že jsem se změnil ve svou vlastní babičku. Velmi dobře si vzpomínám, jak ona hledala právě tu peněženku, brýle, klíče. To já dnes dělám běžně. V duchu se jí omlouvám, že jsem se jí posmíval, protože dělám úplně to samé a je mi o 20 let méně," řekl Viewegh.

Spisovatel se už vrátil k práci. Letos vydá ve svém domovském nakladatelství Druhé město další knihu s názvem Don Juan po infarktu. Už loni, necelý rok po operaci, vydal knížku Můj život po životě, v níž deníkovou formou seznamoval čtenáře s tím, jak s nemocí bojoval a jak těžké pro něj bylo přijmout novou životní situaci (více zde).

Před kamerami vyprávěl o svém pobytu ve stacionáři na Albertově a dvakrát třikrát do měsíce mívá čtení po republice.

"I kvůli sobě bych chtěl napsat další bestseller, ale to je zatím v plenkách. Začínám velmi pomalu, nesměle. Podle numeroložky bych měl mít do měsíce nějaký restart, tak doufám, že se snad něco stane mezi planetami, že mi to začne jít víc, než mi to jde doposud," dodal spisovatel.

"Jinak jsem trošku nějak zeskromněl, budeli mi to uvěřeno. Já už si nekladu velké cíle. Když člověk málem umře, tak si pak začne vážit takových obyčejných věcí. Doufám, že kdyby se to nezhoršovalo a zůstalo to alespoň takto, jak to je, tak by to bylo dobré."

Viewegh necelý půl rok po operaci (natočeno v dubnu 2013):