Vdova po Michalovi Tučném: Vadí mi, že lidi parazitují na jeho písních

„Když zpívají jeho písně jiní, trošku mi to vadí. Nemám ráda takové ty příživníky, co si dělají kariéru na tom, že začnou zpívat Michalovy písničky, vezmou si brejličky a lacláky a dělají ze sebe Michala Tučného. Zase na druhou stranu, třeba na Stodole, kam přijedou zpěváci zpívat Michalovy písničky a potěšit se s nimi a potěšit lidi, tam mi to naprosto nevadí. Tam to ráda poslouchám,“ řekla Marta Novotná-Tučná.

Přiznala, že přestože má po 20 letech už nový život i nového přítele, na manžela často vzpomíná.

„Oslavila jsem padesátiny a tam jsem si uvědomila, že chci jít dál. Ale byl to jakoby pokyn od Michala. Cítila jsem to a dcera Míša mi to také říkala: Táta ti posílá anděly, oni vždycky skočí do nějakého člověka šipku...prostě je to od táty a ber to tak,“ prohlásila.

Někdy jí prý připadá, jakoby tu stále byl, radí se s ním o různých věcech a jindy má zase pocit, že zemřel už strašně dávno.

„Uvědomila jsem si, jak to strašně uteklo. Když si to tak vezmete, že Michal třeba vůbec nezažil mobily. Dneska když vidím, že to mají malé děti, a my jsme tenkrát strašně pracně sháněli pevnou linku do Hoštic na chalupu. Když si tohle uvědomím, připadá mi to hrozně dávno a ono to ani tak dávno není,“ přiznala.

Michal Tučný si prý nikdy nemyslel, že bude legenda. Místo honoráře za poslední desku dostal auto, ojetý Nissan Patrol. Byl strašně šťastný, že má konečně offroada.

„Jednou jsme tím autem jeli z Prahy do Hoštic a předjíždělo nás nějaké auto plné mladých lidí. Jeli vedle nás v pruhu a zprvu se otáčeli na to auto. Pak si všimli, že to je Michal a zdravili ho. On byl absolutně šťastný, že mladí lidé ho poznali. To byl už nemocný, bylo to asi čtyři měsíce předtím, než zemřel. A tohle ho udělalo naprosto šťastným,“ prozradila.

„Byl hodně nemocný, měl rakovinu jater. Paní doktorka mě připravovala na strašné konce a říkala, že to musíme všechno vydržet, protože ta chemie dělá v mozku hrozné věci. Všichni mě připravovali na to, že to bude těžké. Tím, že to bylo náhlé, téměř bezbolestné, možná trpěl až v těch posledních hodinách, tak jsme vlastně byly rády, že to bylo tak rychlé. Takhle jsme to vzaly,“ vzpomíná Marta Novotná-Tučná.

Zpěvákova vyženěná dcera Gabriela Novotná s ním často jezdívala na koncerty a užívala si atmosféru v zákulisí. Otce jí každodenně připomíná jeho karabína na klíče, kterou nosí pořád u sebe. Gabriela 17 let pořádala festival Stodola Michala Tučného.

„Původně to bylo tak, že jsme se rozhodly, že se musí udělat tátovi nějaký památeční hrob. Přišel sochař Michal Gabriel, že udělá sochu obrovského kamenného klobouku. Ale pozor, výroba stála hodně peněz, asi 100 tisíc. Tenkrát Venkow records, vydavatelství, které už neexistuje, řeklo, že nám s tím pomůže. Udělal se první ročník na louce v Hošticích. Byli tam kamarádi, zpívali. Byla to první Stodola, taková malá, amatérská, ale sjelo se tam strašně moc lidí,“ vzpomíná Gabriela Novotná.

„Najednou to tak nějak vzniklo a pak jsem se toho ujala. Furt se to rozrůstalo a rozrůstalo, takže jsme to museli přemístit na jinou louku, pak se na vás sesypou úřady a musíte mít tohle a tamhleto. Najednou se z toho stal velký festival,“ řekla.

„Když bylo na té louce deset tisíc lidí, uvědomila jsem si, jak jim chybí. Mě strašně mrzelo, že on tohle nezažil. Nikdy nevěděl, že je to taková masa lidí. Že má tolik fanoušků, kteří kvůli němu přejedou stovky kilometrů na koncert na louku,“ dodala.