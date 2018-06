VIDEO: Genzer v Partičce odboural Sokola i Suchánka

Richard Genzer jako překladatel do znakové řeči a Ondřej Sokol coby moderátor s velmi zvláštní výslovností. To je scénka, kterou Partička rozesmála nejen celé divadlo, ale i sebe navzájem.

Bavit se měli na téma "Co dělat, když zatéká do bytu" a odborníka na danou problematiku hrál Michal Suchánek. V roli instalatéra si ale téměř neškrtl, protože ho rozesmály výkony kolegů.

To, že se sami herci během improvizací baví a nic nepředstírají, považuje Ondřej Sokol za jeden z hlavních důvodů úspěchu pořadu. "Je to tím, že je to opravdové. Televize je naprosto prolezlá falší. Za poslední roky čím dál tím víc. Vše je kalkul, vše je prakticky lež a i to, co se tváří jako reality show je manipulace s emocemi. A i když si to ti lidé nemusí umět pojmenovat nebo na to přijít, tak jistou faleš materiálu podle mě všichni cítí a tady je to totální pravda, i když to někdy může být stupidní," říká Sokol, který byl díky Partičce nominován v cenách TýTý i na baviče roku.