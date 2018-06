Michal Suchánek: Hrál jsem basket, abych vyrostl

"Oni mi totiž řekli, že když budu chodit na basket, tak vyrostu. Chodil jsem tam ve třinácti, když jsem měřil asi 130 centimetrů," prozradil Suchánek v Show Jana Krause.

Basketbal ale nebyl jediný sport, který vyzkoušel. "Pak jsem chodil na tenis. Ale neměl jsem raketu. Táta mi řekl, že mi ji koupí, až se naučím pořádně hrát. Taky jsem chodil na skoky do vody, ale to taky brzo skončilo, když mě při tréninku začal trenér mlátit po prstech koštětem, protože jsem chtěl z bazénu," popsal herec, který je svou malou výškou proslulý a proslýchá se, že si ji kompenzuje velkými auty. To ale odmítá.

"Proč bych si měl kupovat malý auto, který nikam nedojede, protože má malou nádrž? Taky není tak bezpečný, člověk se v tom malým autě může zabít. Ale je pravda, že z toho velkýho zase někdy moc nevidím."

Suchánek je v současnosti známý hlavně jako člen populární Partičky. Jana Krause zajímalo, proč v ní není žádná žena. Na to Suchánek nedokázal odpovědět, a tak se rozhodli, že nějakou "mladou, pěknou a nadanou" najdou prostřednictvím Krausova pořadu.

Kromě Michala Suchánka si Jan Kraus do své páteční show pozval vítězku StarDance Kateřinu Baďurovou a bývalého vojáka, který se dnes věnuje travesti show Romana Mořického.