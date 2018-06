Asterix a Obelix v Česku? Suchánek a Genzer míří do kalendáře proměn

"Tahle neuvěřitelná proměna nás napadla na poslední chvíli. Pořád jsme si lámali hlavu, co Geňovi a Suchošovi nabídnout, aby to bavilo jak je, tak nás, ale hlavně fanoušky našeho kalendáře," vysvětlují hledání role pro Michala Suchánka a Richarda Genzera autoři Proměn fotograf Petr Kurečka a režisér Marek Škarpa.

"Geňa dokonce navrhoval Základní instinkt, ale instinktivně jsme pochopili, že to by bylo moc. I když takovou interpretaci slavné bezkalhotkové scény se Sharon Stone by asi nikdo nezapomněl."

Nakonec přišla inspirace a další proměna do letošního nadačního kalendáře Nadace Archa Chantal byla na světě. "Když si kluci navlíkli kostýmy, Geňa dostal ty šílené kalhoty a Michal blond paruku s mohutným knírem a helmu s křidélky, bylo nám jasné, že máme skvělou dvojici, která do kalendáře přinese zase trochu jinou atmosféru," doplňují autoři.

Richard Genzer se musel zabalit do deky, venkovní teplota focení úplně nepřála. Michal Suchánek získává podobu Asterixe pod rukama profesionální maskérky.

Focení probíhalo na začátku listopadu a počasí téhle venkovní scéně vůbec nepřálo. "Když jsem ráno viděl teploměr a k tomu ten strašný vítr, krve by se ve mě nedořezal. Bál jsem se, že budeme muset celé focení zrušit nebo přesunout. Ale neměli jsme alternativu jiného prostředí. Rozhodli jsme se zariskovat a prostě to zkusit i přes nepřízeň počasí," líčí Škarpa a Kurečka.

"Oba měli lehké kostýmy, navíc Geňa měl holá ramena a celé ruce a venku bylo necelých deset stupňů a hrozný vítr. Nepomáhali ani propanbutanové hořáky, protože vítr všechno teplo hned rozfoukal. Opatrně jsme se zeptali, jestli to kluci dají a oni se jen zeptali kam mají jít, Geňa si dal přes ramena deku a šli jsme do lesíka fotit."

Kalendář Proměny 2013: Pulp Fiction a Bára Hrzánová s manželem Radkem Holubem Kalendář Proměny 2013: Addamsova rodina a Chantal Poullain a Anna a Kamila Polívkovy

V kalendáři Proměny 2013 se letos objeví známé filmové dvojice, jejichž podobu na sebe vzaly skutečné dvojice, ať už sourozenecké, manželské či partnerské.

Projekt kalendáře Proměny je určen na podporu projektů Nadace Archa Chantal v českých dětských zdravotnických zařízeních. Kalendář Proměny podporuje nadaci už čtvrtým rokem a díky třem uplynulým ročníkům se tak shromáždily prostředky na řadu rekonstrukcí a oprav, které nadace realizuje.

Lenka Vlasáková a Jan Dolanský se proměnili v hrdiny Hvězdných válek

