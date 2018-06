Suchánek po dvaceti letech dopsal „krutokomedy“, zrežíruje ji Sokol

Členové Partičky přicházejí s další novinkou. Po vtipných improvizacích a hudebních legráckách se pustili do skutečného dramatu. Dokonce vyvinuli vlastní umělecký směr, který nazvali tvrdealismus, a k tomu hned i nový divadelní žánr krutokomedy. Zatím do toho spadá jen hra Večírek, kterou Michal Suchánek psal dvacet let.