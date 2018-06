Suchánek: Z Národního jsem odešel kvůli penězům a mladším kolegyním

„Babička ze Sobotky byla šťastná, že Míšánek je v Národním. Kromě toho jsem měl za představení 400 korun a když jsem jich za měsíc odehrál deset, tak jsem bral čtyři tisíce korun,“ vzpomínal na začátky kariéry herec, který zaujal publikum už jako roztomilý chlapeček z dětského domova v televizním filmu Antonína Moskalyka Pozdní léto (1974). Bylo mu tehdy devět roků. O osm let později jako student konzervatoře ztvárnil Káju ve Sněženkách a machrech.

Podobné typy, tedy brýlaté nesmělé mladíky, hrál Michal Suchánek před kamerou velmi často. Objevil se třeba v seriálu Třetí patro (1985) a mihl se také ve slavném Smyczkově filmu Proč? (1987).

Koncem 80. let dostal několik drobných rolí na jevišti Národního divadla, režiséři jej obsadili do Tylovy Fidlovačky nebo Shakespearových her Král Jindřich IV. a Marná lásky snaha. Na první scéně však strávil Suchánek jen necelé tři roky, poslední představení odehrál v dubnu 1990.

„Pak mi ale František Ringo Čech nabídl větší role, větší plat, úhradu cestovních nákladů a mladší kolegyně, takže jsem z Národního divadla odešel,“ řekl s malou porcí pro něj typické nadsázky Suchánek, který za začátku 90. let začal kromě recesistického Čechova prozatímního divadla hrát i v pražském Činoherním klubu. Na jevišti v ulici Ve Smečkách se Michal Suchánek objevuje i dnes (hraje v inscenaci Glengarry Glen Ross režiséra Ondřeje Sokola).

Právě s hercem a divadelním režisérem Sokolem spojil od konce 90. let Suchánek svou kariéru, a to nejen tu divadelní. Sokol režíroval mnoho dílů televizního pořadu Tele Tele, který běžel na Nově v letech 2000 až 2007 a ve kterém Suchánek s Genzerem (a také Veronikou Žilkovu a Josefem Cardou) poprvé balancovali na tenké hranici mezi humorem a trapností. Sestava Suchánek, Genzer a Sokol, doplněná většinou o Igora Chmelu, se pak od roku 2011 potkává i u Partičky.

Improvizační show podle zahraničního vzoru, která se z obrazovky rozrostla i na zájezdová představení, přinesla Michalu Suchánkovi asi největší slávu.

„Jsme v kontaktu s diváky a nevíme, co bude za dalších dvacet vteřin. To je zajímavější než nějaké zajeté role,“ říká Suchánek, který však nemá příliš rád výrazné projevy přízně, jichž se mu dostává v civilním životě. „Lidi si prostě myslí, že když děláš legraci v televizi, že po tobě můžou chtít jakýkoli nesmysl,“ postěžoval si.

Syn známého sportovního novináře a komentátora Jaroslava Suchánka je vůbec známý tím, že mu jsou kontakty s lidmi spíš nepříjemné. „Doma je Michal tichý a málomluvný taťka, který tráví každou volnou chvíli se svými dětmi,“ řekl o něm jednou Suchánek senior.

Michal Suchánek v televizním filmu Pozdní léto (1974) Michal Suchánek v pohádce Strom pohádek: Pasáček a císařova dcera (1989)

Kromě svých dvou dětí má Michal Suchánek ještě dvě vášně: motorismus a sport. Trabanta si koupil už na konzervatoři, pak vystřídal celou řadu vozů a „po pětadvacátém autě už to přestal počítat“.

Sport, to je v Suchánkově pojetí hlavně hokej. „Odmala fandím Slavii, s několika hráči jsem kamarád,“ svěřil se. K hokeji vedl odmalička i syna, který to dotáhl až do slávistické juniorky. Nyní ovšem čtyřiadvacetiletý Jáchym koketuje s herectvím, letos se spolu s Michalem Suchánkem objevil ve filmu Vybíjená. Umělecké sklony podědila po otci a i po matce Renátě, tanečnici a choreografce, také o šest let mladší dcera Berenika, studentka konzervatoře, která dostala nedávno roli v muzikálu Evita.