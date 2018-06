Michal s Vladkem k sobě mají nejblíž, tvrdí Bára ze zpovědnice

ODPOVĚDI BÁRY KOSOVÉ NAJDETE ZDE

Barbora Kosová vzala na svá bedra velký úkol. Je osobou, která vyvolené doprovází, když třeba musí k lékaři. Je to ona, kdo je ve Zpovědnici podrobuje křížovým výslechům. Vyvoleným především naslouchá. Jí se svěřují s tím, jak jim chybí rodina a kontakt s reálným světem.

Bára se dozvídá tajemství, která měla možná navždy zůstat všem skryta. Obrovský psychický tlak, který vyvolení prožívají, jim Kosová musí umět pomoct zvládnout.

Čemu se tato drobná devětadvacetiletá vysokoškolačka věnovala předtím, než se ocitla v týmu reality show? „Pracovala jsem v reklamě, politice, cestovním ruchu - od všeho trochu,“ říká. „Ale reality show mě vždycky zajímaly. A tak jakmile jsem se dozvěděla, že televize Prima připravuje něco podobného v Čechách, chtěla jsem být u toho.“

Co si předsevzala, se jí povedlo. Má jedinečnou možnost prožít tříměsíční cestu do hlubin duše těch, kteří chtějí vyhrát nemalou sumu peněz.

* Co od vás soutěžící ve Zpovědnici očekávají?

Někdy je stačí jenom vyslechnout. Jsou za to v podstatě vděční. Ale protože je nějakým způsobem trošku znám, tak vím, co na koho platí a jak koho můžu povzbudit.

* Odkud je tak znáte?

Z castingů. Byla jsem s nimi od prvních castingů po natáčení jejich klipu. Navštívila jsem je i doma, a tak si troufám říct, že o nich něco vím.

* Zkuste být konkrétní. Co třeba platilo na Honzu?

Jak na Hanse? Rozhodně z něj nedělat blbečka, protože on má svoji hlavu. A rozhodně mu nic nenařizovat. Musí přijít sám na to, co je pro něj dobré.

* A na Hanku, která vypadla jako první?

Hanka je taky hrozně rozumný člověk, ta ani neměla nějaké psychické problémy. Zvládala to úplně perfektně. Jak to měla v životě těžké, tak ji ta vila nerozházela.

* Snáší někdo pobyt ve vile hůř a chodí do Zpovědnice častěji než ostatní?

Někteří tam jsou rozhodně častěji. Mezi nejčastější návštěvníky patří asi Emil. Stýská se mu. Ne že by to nezvládal. Hodně potřebuje slyšet názor na to, co dělá. Já sice nemůžu zhodnotit, jestli se chová dobře nebo špatně, spíš ho můžu nějakým způsobem podpořit.

* Když je nejhůř, tak se volá psychiatr?

Ano. Jezdí na pravidelné návštěvy, prohlíží, jak se skupina chová, jestli jsou tam nějaké patologické nálezy (směje se). Zatím je spokojený.

* Jste vyvoleným k dispozici celých čtyřiadvacet hodin?

To zase ne. Snažím se tady být co nejvíc, a když tady nejsem, tak jsem na telefonu. Kdyby chtěli vyvolení Báru, tak mi kolegové zavolají a já nějak přijedu. K dispozici bych měla být co nejdřív, takže naskočím do auta a letím pomoct. Už v průběhu dne a večera se dá ale odhadnout, jestli těch návštěv ve Zpovědnici bude hodně nebo málo, nebo nebude třeba vůbec žádná.

* Musíte s nimi být pokaždé, když jedou k lékaři nebo se vypraví ven?

Vždycky u toho nemusím být zrovna já. Ale pokaždé je tam člověk, který by měl zajistit, aby se k soutěžícímu nedostaly žádné zprávy z okolního světa.

* Říkáte si i po třech nedělích, co tuhle práci děláte, že je to přesně to, co jste chtěla dělat?

Stále jsem nadšenec. Baví mě to ještě víc, než jsem čekala.

* Nevysávají vám vyvolení energii?

Jo, někdy si připadám jako zombi - vysátá, škaredá, bez energie. Ale vyvolení mě občas taky nabijí.

* Že byste se ve Zpovědnici nakonec i zasmála?

Já se směju, brečím, nadávám. Nepláču s nimi, ale pláču, když se na ně dívám. Neměla bych jim dávat své pocity najevo, měla bych si zachovat profesionální odstup.

* Jde to těžko?

Když s nimi mluvím, tak jo, ale někdy mě třeba fakt rozesmějou, že je těžké mluvit striktně a trošku odměřeně.

* Zdá se vám o nich?

To určitě. Občas je mám v uvozovkách i v posteli.

* Šla byste vy sama hrát tuhle hru do vily?

A víte, že bych do toho šla? Dokonce jsem si to už vyzkoušela, i když jenom na čtyřiadvacet hodin. Neodrazuje mne ani tíha odpovědnosti „zpovědní vrby“ vyvolených. Se stejným nadšením bych do toho šla i se získanou zkušeností znovu.

