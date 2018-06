Michal Penk se vrací jako Aramis

Věřil mu, obětoval řadu měsíců, a proto kvůli němu odmítl roli Rocheforta. Po půl roce však od něj zklamaně upustil: "Chtěli jsme si splnit určitý sen, ale nedopadlo to, vyšla nám z toho komplikovaná a příliš tvrdá hudba," přiznává.

Následoval rozchod s kolegou a volno, které nyní zaplnil zkouškami muzikálu Tři mušketýři. Nakonec v něm bude hrát Aramise.

Samotář, který se před lety obrátil na víru v Boha a léta žije bez přítelkyně, je tak každodenně ve styku se svými kolegy a dělá mu to prý nadmíru dobře.

V muzikálu hraje poprvé a přípravu bere vážně. Rozhodl se dokonce chodit na hodiny zpěvu a pohybu. Dumasův román nikdy nečetl, byl na něj příliš obsáhlý, ale zná několik filmových zpracování.

Michal Penk zazářil na hudebním nebi na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Spoluzakládal kapelu Lucie a posléze spolupracoval s Ivetou Bartošovou, s níž měl i vztah.

Po revoluci založil skupinu Sing Sing produkující tvrdý rock. Vydali čtyři alba. Na sklonku roku 1994, kdy dokončil desku pro Terezu Pergnerovou, se rozhodl dát si rok přestávku a přijít s něčím stylově jiným.

Závislost na drogách

Slibný rozjezd mu však zbrzdila závislost na drogách. Až donedávna ji popíral, teď poprvé o ní mluví otevřeně: "Začal jsem úplně nevinně. Někdy v roce 1993 jsem poprvé kouřil trávu a o tři roky později jsem v jednom klubu zkusil kokain. Druhý den jsem měl ještě výčitky svědomí, ale už jsem mu nedokázal odolat. Po půl roce jsem přešel na pervitin a bral jsem ho celých pět let."

Dvakrát byl na léčení a pokaždé se k drogám vrátil. Až v roce 2001 s nimi skoncoval úplně. "Z léčebny jsem byl poměrně dobře vyškolený, jak na to, tak jsem se do toho pustil sám, ale zvládl jsem to asi až na desátý pokus," vzpomíná.

Michal Penk skládá hudbou k reklamám a mimo jiné je podepsán pod hudbu k filmu Kanárská spojka, ve kterém si také zahrál.