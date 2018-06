Michal Penk: Na pervitinu jsem udělal album Tereze Pergnerové

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Jak to bylo s jeho sebevraždou? Ztratil kvůli drogám střechu nad hlavou? Více se dočtete v týdeníku Téma.

Byl jste zpěváckým idolem. Jenže po revoluci se vám už přestalo dařit. Jak to zacloumalo s vaším životem?

Rozešli jsme se s partnerkou a matkou mého syna Ivanou. Pracovala v reklamní agentuře, byla perfektní produkční, velmi vytížená. A byla krasavice. Zatímco jí se tenkrát všichni dvořili, mně se nevedlo a ona se mě zrovna nezastala. Vadilo mi to. Opustil jsem ji, odstěhoval jsem se. Byl jsem sám a začal chodit do klubů. Přišel týpek a nabídl mi kokain. Já si vzal. Sháněl jsem ho pak, kde se dalo.

Co vám bílý prášek v tu chvíli dával?

Když jsem pil, tak jsem každého objímal. Jinak jsem byl strašně stydlivý a nedokázal se ve společnosti uvolnit. Pod vlivem kokainu jsem si s každým povídal. Ale když jsem si ho vzal na prázdnou hlavu, nelíbilo se mi to. To jsem býval netrpělivý a nespokojený. Pervitin byl jiný. Silný. Připadal jsem si jako dítě, které se na všechno těší. Nechce jít spát, všechno ho baví, má iluze, plány, naděje.

Tedy to, oč jste v životě přicházel, vám vracela droga?

Ano. Mozek říkal, že by se s tím ještě dalo něco dělat. Pervitin je strašně chytrá droga. Jedete na víc procent.

Tohle vám s vaší hloubavou myslí muselo značně vyhovovat.

Ano. Nadprodukce myšlenek. Ale když jsem vyšel ven a všichni na mě koukali, špatně jsem to nesl. Myslel jsem si, že to na mně všichni vidí. Ostuda. Až později jsem zjistil, že jsem schopen s tím i pracovat. Takhle jsem vyprodukoval album Tereze Pergnerové. Byl jsem v šílených stavech.

To jste ale pravou tvář věci tajil. Přestal jste zvládat chod svého života a lidé kolem se dovtípili?

Hodně lidí už to vědělo. Od někoho se to museli doslechnout. Moc jsem se pak už neskrýval. Mámě to sdělil anonym. Naši se domluvili a donutili mě odjet na léčení.

Těch ale bylo nespočet. K ničemu nevedla. Jízda do pekla.

Ano. Děly se průšvihy. Třeba jsem naboural. Ani jsem nevěděl jak. Bylo to po strašně těžkém období, kdy jsem měl v hlavě stíhačky. Trpěl jsem silnými halucinacemi, omdlel jsem a probudil mě až policajt. Začal jsem utíkat. Odvezli mě do Bohnic.

Proč vám trval návrat k muzice a na scénu tak dlouho?

Asi proto, že se mi zdál takový ten klasický comeback trapný. Nebyl jsem připraven na reakce lidí. Kdyby mě sto lidí chválilo a jeden kritizoval, neunesl bych to. To o mně řekl kamarád a měl pravdu.