Michal Penk po letech promluvil o drogách a vztahu s Bartošovou

Michal Penk už dávno není dlouhovlasý blond idol dívčích srdcí. Působí trochu sešle a unaveně, hlas má ale pevný a věří, že jeho zpěv znovu zaujme.

Z drogové závislosti se dostal teprve před necelými třemi lety a sám tvrdí, že to nemusí být definitivní. "Byl jsem ve čtyřech léčebnách a vždy vám řeknou, že přestat dokáže každý, ale znovu nezačít skoro nikdo. Já jsem čistý tři roky. Jestli znovu nezačnu, nemůžu říct."

Michala Penka v pořadu inbox zpovídala Diana Kobzanová

Na drogách byl závislý čtrnáct let a skončit chtěl několikrát. "Devět let z těch čtrnácti bylo vážných, pět strašných. To bylo v době, kdy mě lidé poznávali na ulici, já jsem shazoval snad několik kilo za den, takže jsem byl přesvědčený, že to na mně poznají. Deset let jsem poslouchal různé hlasy, které mi mluvily do hlavy," vzpomínal zpěvák, který v osmdesátých letech působil i ve slavné skupině Lucie.

Ve stejné době se dal na chvíli dohromady s Ivetou Bartošovou. "Čtyři měsíce jsme spolu bydleli. Já se do ní fakt zamiloval, protože byla taková čistá." Rozpadu vztahu s budoucí Slavicí napomohla prý i jeho matka, která ji přestala mít ráda a soužití všech tří pod jednou střechou muselo skončit.

Michal Penk v klipu O bláznech

Ani po všech letech a skandálech Penk nedokáže říct o Ivetě Bartošové nic špatného, je si jistý, že její problémy pramení z pocitu méněcennosti. "Myslím, že je především hodná, taková bezprizorní. Tím, že nemá glejt na to, že je super zpěvačka, že umí na něco hrát, něco složit, tak nemá tohle zázemí, tu sebejistotu. Naopak si čte, že to neumí. Sice má gympl, ale zase si čte to, že je hloupá," popsal Penk údajné komplexy Ivety Bartošové.

