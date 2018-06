Michal Nesvadba šokoval na svatební cestě turisty. Podívejte se

O pozdvižení se postarali novomanželé Nesvadbovi, kteří si řekli ano 8. 8. 2008, již v letadle. "Oboje šaty, ty pro nevěstu i pro ženicha, jsme vezli s sebou ve velkých kufrech. ČSA nám pro ně vyčlenilo v letadle samostatné sedačky. Už to bylo úsměvné. Když jsme pak vyšli oblečení ve svatebních šatech do města, kde svatby běžně opravdu neprocházejí, všichni se otáčeli, zastavovali a co víc, gratulovali nám. A protože jsou Benátky plné cizinců, slyšeli jsme přání hodně štěstí v několika světových jazycích," líčí Nesvadba. čtěte Magické osmičky zlomily i Nesvadbu: podruhé se oženil



Andrea a Michal Nesvadbovi se projíždějí Benátkami v gondole.



Oblečení do svatebního se projeli i gondolou, do které se nevěsta přezdívaná svým partnerem důvěrně Batůžek v princeznovských šatech sotva vešla. Trocha úsilí ale stála za to.



Nesvadbovi způsobili v Benátkách pořádný rozruch.

"Měla jsem opravdu autentické oblečení a doplňky jako na svatbě a i když nebylo jednoduché být znovu za dokonalou nevěstu, byla jsem ráda, že jsem na tenhle Michalův nápad přistoupila. Stálo to za to. Jen účes jsem neměla tak perfektní jako ve svatební den. Na něj mě totiž česala maminka, která je sice vyučená kadeřnice, ale své profesi se už dávno nevěnuje. Byla ráda, že se jí to povedlo a všichni můj účes chválili. Nejvíc jsem byla spokojená já, vyhovoval mi a cítila jsem se v něm naprosto přirozeně, což pro mě bylo v tu chvíli nejdůležitější," uzavírá šťastná nevěsta.