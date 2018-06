Michal Nesvadba: Třicet let mě nikdo neobsadil, hrál bych i mrtvolu

„Původně jsem nechtěl hrát pro děti, protože pro ně hrál můj táta. Chtěl jsem hrát pro dospělé. Ale najednou se to nějak změnilo. V těch začátcích po revoluci na mě ale chodilo třeba osm dětí. Já u toho vydržel a teď mám ty sály plné a jsem za to rád,“ říká Nesvadba.

Občas si ale posteskne, že nedostává žádné role. „Včera jsem zrovna říkal manželce: Mě nikdo asi třicet let neobsadil do žádné role. A ona na to odpověděla: Nediv se. Ty už jsi v tom typu tak stylizovaný...“ popsal Nesvadba.

„Tímto bych poprosil režiséry - stačilo by, kdyby mě v první minutě někdo praštil po hlavě a ta detektivka by byla celá o mně a už bych tam nemusel hrát. Ale celou dobu by se to řešilo,“ dodal.

S dětským publikem to Nesvadba umí dokonale. Na vlastní vnouče ovšem jeho triky nezabírají. „Když přijde na návštěvu, tak já na něj najedu jako bych stál před svým divákem, jak to umím s dětmi na jevišti a on se vždycky rozpláče,“ popsal.

Synovi Josefíny Nesvadbové Míšovi ovšem není takovým dědečkem, jak by si sám přál. „Veřejně se omlouvám, protože já toho malého vidím tak hrozně málo. Jsem špatný dědeček,“ prohlásil.

„Těším se na tu dobu, ale zatím to tak není, abych se věnoval vnukovi. Chtěl bych ještě dlouho hrát. Ale bojím se, abych se k němu nedostal, až mu bude deset let a řekne mi: Mně stačí internet dědo.“ svěřil Nesvadba.

Jeho dcera Josefína Nesvadbová má ročního syna Michala s bývalým manželem Michalem Vaškem. Rozešli se pár měsíců po svatbě a Nesvadbová se uchýlila na venkov. To jejího otce hodně překvapilo.

Josefína Nesvadbová s manželem Michalem Vaškem a rodinou (10. srpna 2013)

„Chtěl jsem, aby zůstala v oboru, v uměleckém žánru, v bohémském životě. Vystudovala výtvarnou školu, dělala zajímavé objekty, nápady měla. Ale teď převažuje příroda, venkov, koně a tímto směrem mě to ani nenapadlo,“ říká.