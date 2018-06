Michal nedal na mámu, vybral Emila

Katka potřebuje doplnit učivo

Ještě před samotnou Výzvou se ve čtvrtek Tereza Pergnerová ptala Katky, co že je to za den 17. listopad. Co následovalo, bylo opravdu šokující! Katka si snad málem zavařila mozkové závity, aby našla odpověď. Alespoň, že tedy připomněla svobodu studentů.

Ve vile se konal divoký sex pávů

Z pověření štábu se stal Michal až do večera neomezeným pánem vily a mohl si dělat s ostatními co chtěl, aby pobavil diváky. Po počáteční nerozhodnosti se mu to povedlo. Jedním z úkolů, které na ostatní ušil, bylo přestrojit za pávy a předvést jejich milostné hrátky. Jindra, který už předtím "poklátil" Moniku na stůl a sápal se na ní, nazdobil svůj zadek pruty a šel jí svádět znovu. Monika s celofánem z kytice u zadku a dalším na hlavě mu ale zdatně odolávala: "Nemláti svoji samičku!" Přesto jí na sebe přimáčkl a svíjeli se ve vlnách.

Neméně však pobavili Katka s Vladkem. Své kostýmy vyvedli k dokonalosti. Na hlavách obrovské mašle, u zadku květiny. Ve žlutých mikinách vypadali spíš jako kuřata, ale především jasně rozlišili, kdo je samička a kdo sameček. Když Vladko běhal za samičkou Katkou a mával přitom prachovkami,jako o život, bimbal se mu v rozkroku pořádný banán. Katku to asi tak vyděsilo, až jí z mikiny vypadly dva kokosové ořechy.

Maminka nemá vždycky pravdu

Dnešní rada Michalovy maminky určitě mnohé překvapila. Už od úterý se spekulovalo o tom, že si Michal zřejmě vybere Emila. Paní Frašová mu poradila zvolit Kačenku: "...můj pohled je zvenčí. Je úplně jiný, než jak to vidíte vy ve vile. Zvol osobu, která má nevinnou tvářičku a ve tvých očích je princeznou. Jde do tuhého a na gentlemanství není místo. Po světě běhá hodně gentlemanů, ale chudých." Katka to poznala a její domněnky, že je pro lidi venku slabá, znovu potvrdila ostatním i Michalovi. Řekla mu také, ať dá na maminku, ale to už Michal utekl, protože se s nikým nesměl bavit.

Nakonec se ale máminou radou neřídil a dal na svůj úsudek. Pro Emila se Michal rozhodl už úterý a nezměnil to.

"Jak říkala Terezka, opravdu není ostuda vyhrát jedenáct milionů, ale ne za každou cenu..." pronesl klidně Michal. Pak se vyjádřil ke Katce: "Kačenko, seš naivní, necháš se ovlivnit, ale charakterově to není tak špatný. Kdybych se chtěl vrátit, tak si tě vezmu." Snaha vystrnadit z vily zlosyna tak padla na Emila: "Nejdu do Duelu, abych se vrátil, ale abych odsud dostal někoho, kdo tady nemá bejt v mejch očích." Sobotní Duel bude hodně zajímavý a uvidíme na čí stranu se nakonec diváci přikloní. Michal to přiznává: "teď je na divácích, aby rozhodli, kdo z nás má pravdu. Jsem přesvědčený, že diváci vidí úplně všechno."