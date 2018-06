Michal Malátný má dceru, pojmenoval ji po mexické malířce

„Těhotenství mé ženy nemělo lehký průběh, v jednom období jsme od doktorů dostávali pouze desetiprocentní šanci, proto nás při hledání jména inspirovala silná žena, bojovnice, Frida Kahlo, mexická malířka. Viděli jsme kdysi ten film se ženou v kině a nevím jak žena, ale já brečel minimálně třikrát,“ objasňuje výběr jména Michal Malátný.

Na Frídu čeká doma pětiletá sestřička Kateřina.

Malátný má teď mnoho důvodů k oslavám. Daří se mu totiž i na poli muziky. Se skupinou Chinaski získal stříbrného Slavíka a jejich aktuální deska Rockfield boduje na prvním místě prodejní i radiové hitparády. Za prodej alba převezmou v neděli platinovou desku.

Zkombinovat muzikantský život s rodinným není tak snadné a Malátný přiznal, že často není doma. Má to podle něj ale i dobré stránky. „Někdy je to těžké. Někdy jsem půl roku doma a pak půl roku nejsem, takže je to takový zvláštní životní styl. Ale zase to má výhodu, že když často jezdím pryč, tak se zas rád vracím, a o to radši jsme spolu,“ řekl Malátný před narozením druhé dcery.