Dcera Michala Malátného hraje ploštici. Nemá to z protekce, říká zpěvák

„Byla to pro Kačenku její první premiéra, tak jsem pyšný a nervozní za ní. Je to moc hezký. Prožívám něco podobného úplně poprvé. Tancovala o život,“ přiznal dojatý Michal Malátný.

Zpěvák kapely Chinaski dceři do příprav a zkoušek vůbec nemluvil, ani jí neradil. „Ať si to zažije. Nedával jsem jí žádné rady, chtěl jsem, ať si to osahá sama. Držela se, ale když jsme se loučili před začátkem u služebního vchodu, měla slzy na krajíčku. Chápal jsem ji, vím, co s člověkem dělá nervozita,“ řekl.

Roli v muzikálu malá Kačenka dostala díky baletu a nešlo o žádnou protekci. „Dcera je tam za baletní přípravku Národního divadla. Nebyl to žádný konkurz, oni si je tam vybrali,“ popsal Malátný, který se o účinkování své dcery v muzikálu dozvěděl od manželky. „Žena mi to oznámila, až když už bylo upečeno. Bylo mi to prostě naservírováno a já nemohl než souhlasit.“

Michal Malátný s rodinou

Premiéra muzikálu pod režijní taktovkou Libora Vaculíka se uskutečnila v Divadle Hybernia. Ferdu Mravence ztvárnil Vojtěch Drahokoupil a Berušku Kateřina Herčíková, která alternuje Andreu Gabrišovou, Brouka Pytlíka si zahrál Martin Šemík.

Na pohádkové dobrodružství Ferdy, který se vydává vstříc různým dobrodružstvím, se přišla podívat i moderátorka Eva Decastelo s dětmi nebo fotbalista Tomáš Ujfaluši. Přítomní si pochvalovali nejen pěvecké a taneční výkony svých dětí, ale i vynikající hudbu Leška Wronky a texty písní z pera Vladimíra Čorta a Václava Kopty.