Michal Malátný bude mít druhé dítě, jeho žena čeká znovu holčičku

Zprávu o dalším dítěti prozradil Michal Malátný na křtu nového alba skupiny Chinaski s názvem Rockfield (více o desce čtěte zde).

Malátný tak bude mít doma tři ženy. Jeho manželka Petra zvládá život se známým muzikantem prý hlavně díky své trpělivosti.

„Já jsem se svou ženou začal chodit, když jsme ještě snad ani nebyli Chinaski. Takže ona si to se mnou užila celé postupně, přesně ví, jak to je, a je trpělivá,“ říká Malátný.

„Ale někdy je to těžké. Někdy jsem půl roku doma a pak půl roku nejsem, takže je to takový zvláštní styl životní. Ale zase to má výhodu, že když často jezdím pryč, tak se zas rád vracím a o to radši jsme spolu,“ dodává zpěvák a autor, který chtěl už mnohokrát s muzikou skončit. Vždycky ho od toho odradil kolega Pavel Grohman. Ten ovšem tragicky zahynul v roce 2008 při nehodě (více čtěte zde).

„Od té doby, co je Pavel po smrti, už mě nenapadlo přestat. Naopak chci ten prapor nést dál, dokud to půjde,“ říká Malátný.

Chinaski - Pavel Grohman a Michal Malátný - (26. října 2006)

Bubeník skupiny Chinaski mu ale chybí i autorsky. „Problém je s texty. Já to vždy psal s Pavlem a teď jsem na to sám a trochu mi došel dech, protože už máme osm desek a teď vymyslet něco, o čem jsem ještě nezpíval, nebo to jiným způsobem pojmout, je těžké,“ dodal Malátný.