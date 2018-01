Čeština u Anetty mi přijde rušivá, i když mluví dobře, říká Michal Kubal

„Slovenština je jeden z nejkrásnějších jazyků, které znám. Milý, příjemný, plný zdrobnělin. Jsem strašně rád, že mám díky Anettě šanci poslouchat ho každý den. Samozřejmě jsme trochu na bariéry naráželi. Měl jsem tehdy přijet do Bratislavy, to jsme se ještě znali jen pracovně, a Anetta se mě ptala: Na koľko prídete? Vůbec jsem tu otázku nechápal - kolik stojím nebo co? Tak jsem jí řekl, že zadarmo,“ řekl Michal Kubal a dodal, že i když jeho manželka mluví česky velmi dobře, čeština mu u ní přijde rušivá.

Anetta Kubalová přiznala, že čím déle žije v Česku, tím míň vnímá, že je čeština tvrdá, jak se říká.

„Spíš si všímám, jak měkký jazyk je slovenština. Vždyť my ty zdrobněliny opravdu používáme úplně všude. Dokonce i když někoho okřikujeme, tak mu řekneme? ‚Tichučko, prosím,‘ abychom se ho náhodou nedotkli,“ řekla moderátorka.

Jejich tři děti, Zoja (9), Kryštof (7) a Šimon (5), vyrůstaly ve Spojených státech, kde Michal Kubal pracoval jako zahraniční zpravodaj. Většinou byly s maminkou doma a mluvily jenom slovensky.

„Jakmile jsme se ale vrátili do Česka, okamžitě přešly na češtinu. Dokonce i ten nejmenší, který byl pořád se mnou doma. Když mě poprvé poprosil o uhorku, řekl okurku,“ prozradila moderátorka.

„Pro ně je normální, že matka mluví slovensky a táta česky, ale jim je divné, když přijedou na Slovensko a mluví tam slovensky všichni. Nedávno jsem je zaslechla, jak se ráno spolu baví. ‚Ta slovenština, to je takovej jinej jazyk, viď,‘ říká pětiletý. Ten sedmiletý mu odpovídá: ‚Oni tam mají hodně háčků, víš.‘ A ten malý na to: ‚Já mám pocit, že trochu šišlaj.‘,“ dodala Anetta Kubalová.