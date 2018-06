Davídek je mimořádně povedené dítě, pyšní se otec Michael Kocáb

"Já mám těch rolí tolik, že už jsem z nich papež," prohlásil Kocáb v rozhovoru pro pořad Face2Face na Óčku.

Jeho synovi Davidovi se brzy narodí neteř a na tu se Michael Kocáb už velmi těší.

"S Natálkou teď spolupracuji na hudebním projektu a obávám se o ten porod. Ale až to všechno dobře dopadne, tak to bude nádherný," říká Kocáb s obdivem ke své dceři Natálii, která pracuje ve studiu i v tak pokročilém stádiu těhotenství.

Těhotná Natálie Kocábová

"Seděla tam už jak se říká 'na rozpadnutí' a já jí říkám: 'Dej tam to sólo, ale opatrně.' Ta otcovská role prostě nad tou pracovní převažuje."

Kocábův syn David podědil zatím vzhled po otci. Je to totiž modrooký blonďák. "Davídek je nečekaně podobný Mickymu, což je můj první syn. Musím říct, že si to užívám, je to mimořádně povedené dítě," říká Kocáb.

Sám ale věří, že se jeho syn postupem času změní a bude se víc podobat své exotické matce Lejle Abbasové.

Michael Kocáb a Lejla Abbasová

Kocáb nyní chystá velký comeback se skupinou Pražský výběr (více čtěte zde).

Celý rozhovor s ním odvysílá televize Óčko ve středu v 17 hodin.