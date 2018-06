Kavalčík alias Ruda z Ostravy ovládl všechny komerční televize

Michal Kavalčík momentálně hraje v seriálu Novy První krok, každou středu večer, tedy ve stejném vysílacím čase, zase sbírá diváky TV Barrandov v pořadu Vtip za stovku. Tento týden mu navíc na Óčku odstartoval pořad Selebrity, což je odlehčený magazín o slavných. A aby toho nebylo málo, zájem o něj má i Prima.

Ze seriálu První krok - Charlotte Doubravová a Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy

"Je to neuvěřitelné, ale Michal s Rudou z Ostravy ovládli komerční televize v Česku. A to ještě Česká televize chystá Na stojáka, i když tam se Ruda nejspíš nepodívá. O Michala ale stojí Prima, která připravuje nový dětský pořad. Teď jsme ve fázi jednání, ale říkám si, že by to už bylo trochu moc," směje se Michal Kavalčík, který navíc každý všední den vysílá i na druhém nejposlouchanějším rádiu v Česku, na Frekvenci 1.

Kdyby Michal "Ruda" Kavalčík byl "obchodní" produkt, měl by tak jednoznačně kampaň s nejvyšším možným zásahem, o čemž sní každý, kdo s nějakým zbožím obchoduje.

"Je fajn, že je té práce dost. V poměru Ruda vs. Michal je to tak šedesát na čtyřicet právě pro Rudu, ale mně to nevadí. Michal si užije hlavně v divadle. Za pár dní slavíme osmé výročí představení Cikáni jdou do nebe, Stanislavu Zindulkovi bude zase osmdesát, takže žiju i přípravami na oslavu dvou osmiček. Pro pana Zindulku jsem už dokonce objednal krásný dort," doplňuje Kavalčík.

Veronika Nová a Michal Kavalčík

Momentálně tak strádá pouze jeho osobní život. Po rozchodu s kolegyní Veronikou Novou je totiž single, i když s bývalou přítelkyní má dobré vztahy. "Itálie se mezi námi nekoná. Dál se společně staráme o Abinku (Abigail, jméno trpasličího pinče - pozn. red.). S Veronikou navíc spolupracujeme i na Selebritách, takže je vidět, že spolu umíme vyjít," uzavírá šestatřicetiletý rodák z Českého Těšína.