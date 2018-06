Michal Hudček má další zranění

Zjistilo se to však až ve středu v nemocnici v Praze na Vinohradech, kde Michal Hudček podstoupil nové vyšetření, když bolest kotníku ani po týdnu nepolevovala.

Vyšetření v hořovické nemocnici, kde byl Michal Huček několik dní hospitalizován, zlomeninu i přes rentgenové snímky neodhalilo.

„Známky porušení kosti se mohou objevit na rentgenu až s odstupem týdne,“ říká ředitel hořovické nemocnice Tomáš Jedlička. Dodal, že normální pacient by setrvával v nemocnici delší dobu. „A tak by se to při kontrole zjistilo. Vyšli jsme pacientovi vstříc a propustili ho dříve. Nemocnici v Praze zvolil při potížích asi vzhledem k dostupnosti,“ podotkl lékař.

A jak se zranění projeví na jeho dalším účinkování v Superstar? „Nové zranění Michalova kotníku nebude mít vliv na jeho další účast v soutěži. V neděli opět zazpívá z barové židle,“ říká mluvčí projektu Adam Kotalík.