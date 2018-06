Nový život Michala Hrůzy: jezdí s ním léčitel

V nejtěžším období jeho života, když loni v červenci skončil s těžkým poraněním mozku v ostravské nemocnici, ho členové kapely často navštěvovali. Vozili ho na vozíčku do zahrady, mluvili s ním, snažili se vzbudit v něm vzpomínky.

„Sice si nepamatuju, že za mnou do Ostravy a pak i do Motola tak často jezdili, ale když jsem se to zpětně dozvěděl, došlo mi, jací to jsou kamarádi,“ říká Michal Hrůza.

„Už víme, že pěkné chvíle v životě nejsou samozřejmost. Ono to zní jako fráze, ale je to tak, že člověk si uvědomí, jak jsou různé věci důležité, až když o ně přijde,“ vypráví Aleš Zenkl z kapely Hrůzy.

Michalův úraz změnil život celé skupiny. Na koncerty s ní teď vyjíždí nový člen týmu. Jistý Jirka, který je léčitel. Kdysi Michalovi předpověděl, že bude úspěšný muzikant, teď mu prý dodává energii. „Vím, že to bude znít divně, ale mám v tomto směru zvláštní zkušenost. Když jsem ležel v ostravské nemocnici, kluci vyzvali fanoušky, aby na mě každý den v sedm večer mysleli a vysílali ke mně energii. Já to tehdy samozřejmě nevěděl, ale byly chvíle, kdy jsem se cítil zvláštně, příjemně. Až zpětně jsem se dozvěděl, že to bylo právě tehdy,“ říká Hrůza.