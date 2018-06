Hrůza o ztrátě paměti: Znovu jsem objevil, že se mi narodila holčička

Michal Hrůza při rvačce, která se odehrála v půl čtvrté ráno v ulici Stodolní, upadl hlavou na dlažbu a měl krvácení do mozku. Podstoupil operaci a dvanáct dní strávil v umělém spánku. Poslední, co si pamatuje, je odpolední koncert. Bezprostředně po probuzení si nepamatoval ani to, že se mu v dubnu narodila druhá dcera.

„Znovu jsem objevil, že se mi ta holčička narodila. Byl jsem nepopsaný papír. Jako malé dítě,“ řekl Hrůza.

Změnilo to jeho vnímání světa. „Fakt, že mám z loňského léta téměř dvouměsíční výpadek paměti, mi znesnadňuje jakoukoli zpětnou analýzu. Nicméně cítím, že ta nešťastná událost přinesla i klady – rozhodně jsem se změnil já v tom smyslu, že se rozšířilo mé emoční vnímání okolí. Mnohem intenzivněji než dřív rozeznávám, jak se cítí ostatní – je to takový frontální útok empatie na mou osobu. Za normálních okolností máme tendenci vidět jenom své problémy a trochu je zveličovat. A mně teď přijde až neuvěřitelné, když vidím, kolik lidí se úspěšně rve se životem, ačkoli jim osud dává co proto,“ uvedl.

Lékaři říkají, že bude trvat ještě rok, než bude zpěvák úplně zdravý. Stále má problémy s krátkodobou pamětí. Chodí ale třikrát týdně trénovat mozek a podstupuje i muzikoterapii. Pamatuje si akordy svých písniček, zapomněl ovšem slova, která se musí učit znovu, aby 19. března mohl odehrát koncert.

Nesmí se rozčilovat, stresovat a lékaři mu nedoporučují ani snažit se na hrůzné okamžiky vzpomenout.

Soud s útočníky začne v 17. března. Michal Hrůza vzhledem k výpadku paměti předvolán nebyl.