Svůj vztah už nechci medializovat, říká Michal Hrdlička

Mluví se o tom, že s chodíte s Karolínou Plíškovou. Co je na tom pravdy?

Nerad bych ventiloval své soukromí. Vyzkoušel jsem si už jednou mít medializovaný vztah a nepřináší to nic dobrého. Vztahu to pak uškodí, proto o ničem nechci mluvit. Jediné, co mohu říct, je, že jsem teď momentálně spokojený a vše je v pořádku. Doufám, že to tak bude pokračovat.

Jak vám bylo v době, když se řešil rozchod s Lucií Borhyovou? Mnoho lidí vás odsoudilo.

Vnímal jsem to hodně přes čáru, protože já jsem byl označen za toho viníka a cítil jsem se velmi špatně. Bylo to pro mě velmi těžké období. Sice jsem počítal s tím, že to celé odnesu, protože to bylo logické vyústění celé situace. Ale vysvětlujte všem, že to bylo celé jinak. Upřímně jsem si myslel, že to bude více přiměřené, ale musel jsem se s tím vypořádat. Dokud je vše v pořádku, tak je to hezký, ale když se ukáže i ta druhá strana věci, může to být velmi nepříjemné. Některé útoky bez hmatatelných důkazů od lidí byly skutečně nechutné. Já se s tím dokázal vypořádat, ale bohužel to vnímá i nejbližší rodina jako babičky, a to mi hodně ubližovalo.

Ty útoky stále trvají?

Naštěstí už to ani nikoho nezajímá. Odeznělo to. Lidi se neplácají v tom, proč jsem odešel a kam jsem odešel. Je to právě ten důvod, že chci maličko žít mimo mediální svět a nic o svém soukromí neventilovat dobrovolně. Ale to už asi moc nejde.

S Lucií máte dceru Lindu. Trávíte společně hodně času?

Řekl bych, že mít dítě je opravdu smysl života. Když si dceru beru k sobě, snažím se mít volno, abych s ní trávil co nejvíce času. Naštěstí jí budou v létě dva roky, začíná být můj parťák. Lindě je evidentně v mé přítomnosti dobře, za což jsem hrozně rád. Do budoucna doufám, že nám to bude fungovat čím dál víc. To je vlastně jediné, co si přeji.

Chtěl byste mít víc dětí?

Momentálně mi jedno stačí. Žádné teď neplánuji. Na druhou stranu jsem ještě mladý, je mi 27 let. Ale do budoucna bych určitě chtěl vést standardní rodinný život a má dcera už toho bude vždy součástí.

Jste velký sportovec. Znáte se třeba s Jaromírem Jágrem?

S panem Jágrem se osobně neznám. Určitě ale Jardovi přeji hodně úspěchů, aby se mu dařilo co nejvíc a hlavně co nejdéle. Co on v hokeji dokázal a stále dokazuje, je neuvěřitelné. Je to frajer a klobouk dolů. Já ho za to obdivuji.

Zahrajete si taky někdy hokej, nebo dáváte přednost fotbalu?

Já jsem na hokej úplný dřevák. Neumím ani pořádně bruslit. Z toho by Jarda neměl radost, kdyby mě viděl. Jsem vyloženě přes fotbal. To je pro mě sport číslo jedna, kterému jsem se věnoval na sto procent už od mládí. Ostatní sporty provozuji spíš jen doplňkově, jako je tenis či golf. Rozhodně to není na žádné úrovni, spíše mě to jen baví.