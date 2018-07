Nechtěli jsme kolem svatby velký rozruch, říkají Hrdlička s Plíškovou

Jaké jsou pocity po svatbě?

Hrdlička: Drželi jsme to v tajnosti, nechtěli jsme kolem svatby velký rozruch. Brali jsme se ve čtvrtek a v Monaku zůstali do neděle. Nestihli jsme ještě ani líbánky. Museli jsme zpátky, protože nás čekal v Praze se čtyřiceti dětmi tenisový kemp. Takže jsme rovnou spadli do pracovního procesu, protože já už teď vysílám komentování sportovních přenosů na stanici O2 TV Sport.

Jak jste si po dlouhé době užívali dny volna?

Plíšková: Byla jsem trochu unavená, máme za sebou půlku tenisového roku, takže se snažím si trochu odpočinout. Připravit se hlavně mentálně na tu druhou půlku, která bude hodně náročná. Myslím tím nejen tenisově, ale i cestováním. Snažila jsem se moc fyzickou aktivitu nedělat.

Hrdlička: No nevím, ale Kája by bez aktivity nemohla být. Včera ráno jsme byli běhat, dnes ne, protože jsme měli už od rána nějaké povinnosti a schůzky. Karolína sice chce polevit, ale jak ji znám, alespoň běhá v normálním režimu. Ať už tréninkovém, nebo stravovacím. Tím myslím, že pro ni to sice bude bez rakety, ale nějaké ty výběhy, výklusy, aktivní odpočinek, strečink nebo nějaké stabilizační cviky, to by nevynechala.

Volno jste strávili i s Michalovou dcerou.

Hrdlička: Přesně tak, Lindušku máme měsíc, takže nás nečekal jen tenisový kemp, ale i moře.

Plíšková: Já tím, že hodně cestuji jsem pak ráda, že jsem na jednom místě, ale to moře mám ráda. Tam mě ani nikdo neotravuje, nemám žádné povinnosti a já si opravdu odpočinu. Na druhou stranu jsem ráda i doma v Čechách, kde mám rodiče, kamarády. Takže všechno má svoji výhodu, ale na pár dní vypadnout není špatné.

Kájo, ale vy máte ještě malou sestřičku. Stýkáte se s ní?

Plíšková: Elza je o hodně mladší, snažíme se se sestrou ji co nejvíce vídat, ale pracovní povinnosti tomu moc nepřejí. Jsem moc ráda, že si rozumí s dcerou Michala Lindou. Obě holky jsme měli i na tenisovém kempu. Často si spolu hrají s panenkami a mají k sobě blízko.

Hrdlička: To je pravda, je v podobném věku jako Liduška. Elza je o rok starší a holky se mají moc rády.

A co plány na vlastní dítě?

Hrdlička: Já se tomu nebráním, ale vím, že je Kája ještě mladá a ráda by se teď chtěla věnovat tenisu. Myslím si, že tak pět let ještě toto téma nebude na pořadu dne. Děti ale chceme, já už z vlastní zkušenosti vím, že děti jsou smysl života.

Plíšková: Michal to, myslím, řekl za oba.

Michal Hrdlička a Karolína Plíšková

Zmínili jste tenisový kemp pro děti. Práce s dětmi vás baví, nebo je to premiéra?

Plíšková: Mám zkušenost na nějakých turnajích, že jdeme hrát na hodinku s dětmi. Takže to pro mě nebude úplně poprvé. Na tom kurtu docela trpělivost mám, i když někdy je to samozřejmě těžké. Mám velké nároky.

Hrdlička: Tenis je docela v Česku populární a díky tomu těch dětí hodně začíná hrát. Ne že by všichni chtěli vrcholově, ale pro základ a pohyb je to dobrý sport.

Kdyby nebyl tenisový kemp, vzala byste, Karolíno, raketu během volna do ruky?

Plíšková: Nevzala. Po té Paříži jsem byla unavenější. Teď už je to docela dobré a to volno jsem si dala dobrovolně.

Stalo se vám, že během volna jste třeba dva dny nevylezla z postele?

Plíšková: To já bohužel nedokážu, i když si myslím, že by mi to někdy pomohlo. Mám furt roupy a něco bych pořád dělala. Navíc ráda využiji čas mezi přáteli, rodinou, cvičením, regenerací. Na druhou stranu bych lhala, když bych nepřiznala, že jsem odborník na spaní. Ráda se vyspím třeba do jedenácti, jenže pak zase vím, že je půlka dne pryč a já nic nestihnu.

Stíháte si zajít s kamarádkami na skleničku nebo na nákupy?

Plíšková: Tak na nákupy, na to já si udělám vždy čas. Na skleničku taky ráda zajdu, ale většinou to není alkohol. Na to nejsem zvyklá, je mi z toho špatně. Já jsem spíš na to jídlo.

Když mluvíte o jídle, v čem ráda hřešíte?

Plíšková: Ráda si dám pizzu a svíčkovou. Je to tedy opravdu jednou za dlouhou dobu, ale když můžu, neodolám.

Hrdlička: Svíčkovou má hodně ráda, ale i třeba kachnu s knedlíkem a se zelím, to je další tradiční český pokrm, na kterém si ráda pochutnává. Ale jak říká, je to výjimečně, když je po nějakém velkém turnaji, jako třeba teď po Wimbledonu.

Karolína, Elza a Kristýna Plíškovy

Když už to vyjde, kdo u vás třeba vaří?

Hrdlička: To je zajímavá otázka. Asi nejsme úplně klasický pár, protože nevaří nikdo z nás. Teď tedy nastala výjimka, jak má Karolína volno po Wimbledonu, já jsem přijel jednou domů po práci unavený a hodně hladový a milým překvapením pro mě bylo, že nám Kája připravila večeři. Smetanové brambory zapečené s kuřecím masem. Neříkám, že to je úplně nějaký gastronomický výkon, ale na nás dva, tím pádem i na Karolínu, to byl asi její vrchol kuchařské kariéry a bylo to opravdu vynikající.

Plíšková: U chlapů se říká, že plné břicho se rovná záruce spokojenosti. Jinak na turnajích se stravujeme po restauracích a nevaříme. Není na to opravdu čas.

Karolína se stala tváří energy drinků. Bude mít i svůj vlastní?

Hrdlička: Ty produkty opravdu Karolína využije v tom v podstatě každodenním režimu, ať už na turnajích, nebo při tréninkovém zápřahu, tak jsme se rozhodli spolupráci uzavřít a určitě se chystá drink Karolíny Plíškové.

Je Karolína ve stravě poslušná? V minulosti myslím, že jedla méně než měla.

Hrdlička: V tomhle udělala velký pokrok za poslední rok. Ta strava zrovna v žebříčku priorit nebyla u ní nikdy vysoko, to znamená, že po návštěvě různých výživových poradců a po testech, které absolvovala, zjistila, jaký má poměr třeba vnitřního tuku v těle, poměr svalů a tak dále. S kondičním trenérem Markem Všetíčkem to šlo opravdu hodně nahoru. Dříve to bylo hodně sladkostí a hodně potravin, které úplně nepatří do jídelníčku profesionálního sportovce. Teď si myslím, že už je téměř vzorná.

A co vaše oblíbené houbaření?

Hrdlička: Je pravda, že houbaření máme rádi. Když jedeme k rodičům Káji, tak tam jsou v okolí hodně lesy. Po pravdě, mě to tedy tak moc nebaví, ale je to relax a jednou za rok to zvládnu.

Plíšková: Já to vidím spíš až na podzim. Teď určitě ne, teď spíš zajdu s tátou na ryby.

Až začnou povinnosti, budete vůbec trávit čas spolu?

Hrdlička: Každý se budeme muset věnovat jiným povinnostem. S Karolínou teď poletím do Montrealu, pak se vracím kvůli práci a ona bude pokračovat na další zápasy po Americe.

Plíšková: Michal pojede za mnou až v New Yorku.

Hrdlička: To bude takových prvních 14 dní, co budeme jako manželé každý někde jinde, ale na druhou stranu jsme na to zvyklí.