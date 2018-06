Michal je ztracený případ, říká Plíšková o svém partnerovi Hrdličkovi

Nejen ve vztahu, ale i v módě se prý velmi dobře doplňují. Protože jsou ale pracovně velmi vytížení, jsou rádi, když pak mohou někam vyrazit společně. Michal se navíc snaží Karolínu doprovázet na sportovních turnajích.

„Michal mě na cestách hodně doprovází. Je to příjemné, já těch turnajů mám opravdu hodně a doma skoro nejsem, takže jsem ráda, že se Michal občas může omluvit v práci a vycestujeme společně,“ pochvalovala si Plíšková svého partnera na přehlídce návrhářky Beaty Rajské.

Michal má na tenistku viditelně dobrý vliv, jelikož na turnajích, kam vyrazí společně, se Karolíně převážně daří.

„Naštěstí jsem měl takovou kliku, že všude kde jsem byl, se Káje dařilo, takže to bylo o to příjemnější, že to bylo spojené s pozitivními výsledky. Hlavní je, že můžeme být spolu,“ přiznal zamilovaný Hrdlička, který je jinak velkým milovníkem fotbalu. Na ten však zatím svou partnerku nevzal.

„Já na fotbale ještě nikdy nebyla a ani to nemám v plánu. U nás opravdu převládá tenis. Michal teď začal pracovat v Bratislavě, takže tam jsem s ním už byla,“ sdělila tenistka. Hrdlička po vyhazovu z Tv Nova začal pracovat pro Novou Digi Tv, která má exkluzivní práva na anglickou elitní i druhou ligu.

Karolína Plíšková a Michal Hrdlička

A jak to má s tenisem známý moderátor? „Bohužel mi to moc nejde, když to budeme konfrontovat s profesionálními tenisty, tak to se vůbec nemusíme bavit, ale bohužel ani na té amatérské úrovni moje výsledky nedosahují kvalit, jaké bych si představoval,“ přiznal.

S jeho upřímným přiznáním souhlasí i Plíšková. „Já si myslím, že Michal je ztracený případ. Já bych se mu ráda věnovala i na kurtu, ale mám svých povinností dost, takže na dávání tréninků už nezbývá energie. Ale doufám, že si spolu občas zahrajeme. Zatím jsme byli jednou,“ dodala.