Michal Horáček se těší na lochneskou příšeru

Další část dovolené věnuje textař dostihům a koním. Ty totiž patří k jeho největším láskám. " Ze Skotska se přesuneme do irského Dublinu. Chceme tam poprve navštívit proslulé a vynikající dostihy. Jde o tradici, která prostě k Irsku patří. Dostihy v Dublinu jsou totiž staré několik století a už dávno jsme se na ně chtěli vydat," těší se hudebník.Návštěvou Irska sice skončí zahraniční část prázdnin, ale několik dní po příletu se Horáček vydá na dlouho plánovanou návštěvu renesanční Telče. "Už třicet let se sem chystám. Je to neuvěřitelné, ale pokaždé mě to z různých důvodů nevyšlo. Telč je prostě nádherná a letos jsme se zařekli, že sem pojedeme alespoň na jeden den," svěřil se Horáček.Vedle poznávání dalekých krajin i domácích pamětihodností se textař pečlivě věnuje rozšiřování své sbírky výtvarného umění. Tvrdí, že obrazy pro něj znamenají "velkou radost". Za nejzajímavější a nejcennější obraz ve své sbírce považuje plátno od Václava Špály z roku 1914 s názvem Koupání. "Na začátkuléta se mi podařilo získat velmi krásný obraz od malíře Josef Šímy pod názvem Krajina. Je pozoruhodný tím, že jej umělec vytvořil kombinovanými styly. Tento obraz mě opravdu potěšil," raduje se.Horáček se věnuje i své umělecké činnosti. V současné době usilovně pracuje na dokončení nového hudebního projektu. "Nové CD se bude jmenovat Tak to chodí a projekt chystám s hudebníkem a zpěvákem Jaroslavem Svobodou.Instrumentálním garantem je Jan Spálený. Už jeho přítomnost naznačuje, že projekt je výhradně orientován na českou alternativní scénu. Předpokládám, že na světě bude příští rok na jaře."