Michal Horáček: Psal bych texty Anetě

* SuperStar jako by ovládla celý národ. A vy jste, zdá se, taky podlehl. Dokonce jste se přišel podívat osobně. Proč?

Je to velká věc. Soudím třeba podle toho, že mě nedávno Jarmila Kratochvílová pozvala na trénink Lídy Formanové do Čáslavi, kde se atleti mezi jednotlivými úseky vždy čtyři minuty rozdýchávali a celé ty čtyři minuty se bavili o SuperStar. Nebo když mě v televizi viděl Jarek Nohavica, posílal mi textovky. Co by člověk řekl? Nohavica, to asi není člověk, který by se měl zajímat o SuperStar. A vidíte, zajímá.

* Co jste na Brumlovce viděl?

Pěkný dostihový mítink. Viděl jsem atmosféru, kterou trochu znám ze zajímavých sportovních utkání. Vyšponovanou, ale kupodivu zdvořilou, bez toho, aby někdo křičel na rozhodčí černá svině. Byl to fajn večer.

* Viděl jste taky kvalitu? Myslím pěveckou.

No víte, to jsou děti, které předtím neměly žádné zkušenosti s vystupováním v tak vyhroceném prostředí a ani je mít nemohly. Proto je obdivuhodné, jak se s každým dalším kolem stávají většími veterány a jsou pokaždé o něco lepší. Česku slouží ke cti, že posledních pět soutěžících opravdu umí zpívat. To se o ostatních zemích říct nedá.

* Znamená to, že se shodujete s vkusem lidí, kteří hlasují? Že byste zatím vyřadil stejné zpěváky?

Asi ano.

* Píšete texty k písním. Je mezi soutěžícími někdo, s kým byste chtěl pracovat, kdo by měl vaše texty zpívat?

To byl druhý důvod, proč jsem na Brumlovku zašel. Je tam totiž jedno děvče, která mě jako člověka, který se pokouší psát písničky s příběhem, hodně zaujalo. Jsou tam možná lepší zpěváci než ona, určitě nejlepší je Martina Balogová. Tu když slyší Helena Vondráčková, musí mít chvění. Martina zpívá mimořádně. Kdyby vyhrála ona, má jako jediná šanci v mezinárodní soutěži. Ostatní ne, ale ona by mohla na mezinárodní scéně něco znamenat. Přesto bych Martině tu písničku nenapsal. Ona bude zpívat hezkou pop-music, ale to jsou věci, které moc neposlouchám.

* Takže?

Je tam slečna, která se jmenuje Aneta Langerová. Ta v sobě něco má, a to nejen životní zkoušku, smrt maminky. Zdá se, že v ní něco je, něco velkého, o čemž asi ani sama neví. Je to ale něco, co stojí za pozornost. Zrovna když mi Jarek Nohavica psal tu textovku, týkala se Anety. Napsal: To je ona!

* Viděl jsem, jak jste přikyvoval nad hodnocením poroty. Souhlasil jste s Hejmou a spol.?

Někdy jsem přikyvoval a někdy kroutil hlavou. Ale pokud jste mě viděl, když zrovna chválili Anetu, tak jsem určitě souhlasil.

* Nešel jste na natáčení také kvůli něčemu jinému? Jste majitelem sázkové kanceláře Fortuna, která na SuperStar vypisuje kurzy.

Vůbec ne. Kvůli tomu jsem si to i rozmýšlel - aby se neříkalo, že budu mít nějaké zaručené informace.

TIPNĚTE SI, KOHO Z FINALISTŮ VYŘADÍ DIVÁCI V SEDMÉM KOLE * Počínají si vaši bookmakeři dobře? Vyděláváte?

Docela ano. Nic moc jsme nevydělali, ale ani neprodělali. V prvních třech dílech se hodně sázelo na to, že vypadne Standa Dolinek. On pořád nevypadával, takže jsme hodně vyhrávali. Ve čtvrtém kole, kdy vypadl, už na něj byly sázky hodně velké, stejně jako se minulý týden jednoznačně sázelo na Juliana. Dvakrát jsme tedy hodně prodělali a jsme na svých. Co se týče celkového vítěze, sází se prakticky jen na dva lidi. Napřed to byl jen Sámer Issa, ale postupně se ukázalo, že není až tak nadřazený, takže lidi začali dávat peníze na Anetu Langerovou. Na ostatní se moc nesází.

* Vsadil byste na Anetu taky?

Teď už je kurz moc nízký, takže ne.