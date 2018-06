Strávil jsem pětadvacet let na hazardních hrách, přiznal Horáček

„Jsem hravej nejen jako otec, ale především jako člověk. Strávil jsem pětadvacet let na hazardních hrách dnes a denně, proto vše považuji za hru,“ prozradil Horáček, který momentálně vsází na umělce.

„Udělat takové album pro zpěvačku jako je Lenka Nová, to je docela velká sázka. Má to otevřený výsledek. Její podstata je, že věnujete energii či peníze, aby se to povedlo. Zaručit se to nedá, a tahle hra mě baví.

Nebrání se ani sázkám na outsidera. „Když je třeba Wimbledon, tak si vždycky vyberu nějaké outsidery, o kterých se domnívám, že by mohli porazit ty favority. Řádově jde o stokoruny, jednou za čtvrt roku. Tomu se opět dá říct jen druh zábavné hry než hazard,“ přiznává milovník tenisu, kterého zajímá především sázka, na něco, co může do jisté míry ovlivnit.

„Stírací losy či jakékoli losy, kde se spoléháte na vyšší moc, to není nic pro mne. Rád se spoléhám sám na sebe, protože i tam to štěstí hraje jistou roli. Automaty, casina, to jsem nikdy neměl rád,“ otevřeně přiznává.

V posledních letech si Horáček oblíbil i sbírání tenisových raket. Což sice není zase až taková sázka, ale příjemný koníček. „Překvapilo mě, kolik taková historická raketa stojí. Předpokládal jsem, že třeba 4 tisíce korun, ale právě naopak. Moji první sběratelskou trofej jsem si pořídil za 800 korun. Jednu jsem dostal od starší dcery k narozeninám. Takže se má sbírka pomaličku rozrůstá,“ prozradil své další koníčky Horáček, který si nedávnou oslavu narozenin užil spíš v soukromém duchu.

I když člověk nemládne, přesto by měl stále žít dle doby. Proto je hezké slyšet, že moderní techniku a sociální sítě mu nejsou cizí. „Jde o součást moderní komunikace a rád tento způsob virtuality využívám. Osobně nejsem ten, co by ovládal výpočetní techniku více než uživatelsky,“ míní slavný textař, který svůj volný čas nejraději tráví se svou ženou, kostýmní výtvarnicí Michaelou Hořejší Horáčkovou se kterou má čtyřletou dceru Julii.

Petr Hapka a Michal Horáček v roce 2009 ve Státní opeře Praha uvedli Lyrikál Kudykam. Michaela Hořejší-Horáčková a Michal Horáček

Problém s tím, že by měl dceru usměrňovat ke vztahu k moderní technice, rozhodně nemá. „Nelze tomu bránit, ale určitě je důležité umět to zvládnout. Vždy platí, že vše má své meze. Jistě by to nemělo být na úkor toho, aby si děti četly, aby si vymýšlely a hrály nejen s blikajícími hračkami, ale i s dřívkem na lodního kapitána či princeznu. Což já osobně velmi podporuji,“ dodává slavný textař, který se momentálně soustředí na velkolepý koncert svého zesnulého kolegy a velkého přítele Petra Hapky.

„Rok po smrti Petra se na jeho hudební dílo bude vzpomínat v O2 Areně, největší hale v zemi. Koncert nazvaný Petr Hapka žije!, bude o vzpomínkách na třicetiletou spolupráci s tímto nenahraditelným člověkem, se uskuteční 25. listopadu. Je o něj velký zájem, za což jsem nesmírně rád,“ dodává spokojeně. Na jednom pódiu se objeví zpěváci jako je Jaromír Nohavica, Lucie Bílá, Vojta Dyk, Jana Kirschner, Aneta Langerová, Ondřej Ruml, František Segrado, Lenka Nová a Szidi Tobias.

Do spolupráce přizval i svou ženu Michaelu, která se bude podílet na scénografii. Ta bude magická a nabídne řadu zvláštních efektů. „Rozhodně je to jedna z mých nejlepších sázek na jistotu,“ dodává Horáček, který odchodem Hapky nehledá Hapku nového.

„Takového člověka nelze nahradit. Duo HH bylo jen jedno, ale neznamená to, že nehodlám s nikým spolupracovat. Talentovaných lidí jsem potkal a potkávám celkem dost, proto není důvod s nimi nepracovat,“ přiznal.